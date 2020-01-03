Оружие будущего: в сети показали новый беспилотник для ВСУ (видео)

В сети показали, как выглядит перспективный турецко-украинский беспилотный истребитель. Видеоролик запостила компания Defense Express в своей видеопрограмме "Тайны Baykar".

Съемочная команда побывала на исследовательских и производственных мощностях компании "Байкар", которая является безоговорочным лидером Турции в изготовлении беспилотных комплексов военного назначения, и показала эксклюзивное видео.

Беспилотному самолету название еще не придумали. Однако есть тактико-технические требования. Беспилотный самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн может подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5:00. Он управляется с помощью спутниковых систем. Беспилотник должен целиться в наземные и воздушные цели. Скорость более чем 900 км в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс".

Беспилотник является следующим проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным БПЛА Akıncı.

"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, - это создание ударного беспилотного истребителя, который будет иметь высокие маневренные характеристики и звуковую скорость. Это будет большой проект и мы верим, что Турция совместно с соседними и дружественными странами его реализует", -рассказал директор компании Baykar Халук Байрактар.

Турецко-украинский истребитель показали в сети (YouTube)