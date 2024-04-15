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Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Понеділок 15 квітня 2024 17:27
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Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото) Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: Юлія Любченко

Кеті Перрі та Орландо Блум з’явились разом на червоній доріжці церемонії Breakthrough Prize у романтичних вбраннях.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників.

Орландо Блум і Кеті Перрі показали сімейний лук

Відома парочка ніколи не приховувала своїх стосунків, але й не занадто надає їм значення, та це не заважає прихильникам милуватися ними на різних світських заходах.

Закохані з’явилися разом на червоній доріжці премії Breakthrough Prize. Це одна з нечастих появ Орландо і Кеті, котра приємно здивувала публіку, адже вони з’явились у романтичних луках.

Варто зазначити, що пара була на церемонії у Лос-Анджелесі, котра відзначає найкращих вчених світу, що працюють у галузі фундаментальних наук.

Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Орландо Блум і Кеті Перрі на червоній доріжці (фото: instagram.com/diontalktome)

Співачка та актор тримаючись за руки позували для фото і посміхалися одне одному. Перрі вибрала для цього заходу корсетну чорну сукню без бретелей зі спідницею-дзвіночком та скульптурним ліфом від бренду Coperni.

Доповнила свій образ співачка гостроносими чорними туфлями й блискучою маленькою сумкою. А також вона зібрала волосся в акуратний пучок, що дозволяє сукні бути ще ефектною.

А ось Блум постав у кадрі у класичному чорному смокінгу та білій сорочці, що доповнює образ Кетті. Це виглядає так, ніби пара зібрала спеціальний сімейний лук.

Нагадаємо, що це була їхня перша спільна поява на червоній доріжці з вересня 2021 року.

Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)Орландо Блум та Кеті Перрі підкорили червону доріжку романтичними образами (фото)

Романтичні образи Кеті Перрі та Орландо Блума підкорили публіку (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)

Раніше ми розповідали, що Кетті Перрі вперше показала свою доньку від Орландо Блума.

Також нагадаємо, як Орландо Блум прогулявся вулицями Києва і пограв з дітьми.

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