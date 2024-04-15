Орландо Блум и Кэти Перри покорили красную дорожку романтическими образами (фото)

Кэти Перри и Орландо Блум появились вместе на красной дорожке церемонии Breakthrough Prize в романтических нарядах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль поклонников.

Орландо Блум и Кэти Перри показали семейный лук

Известная парочка никогда не скрывала своих отношений, но и не слишком придает им значения, хотя это не мешает поклонникам любоваться ими на разных светских мероприятиях.

Влюбленные появились вместе на красной дорожке премии Breakthrough Prize. Это одно из нечастых появлений Орландо и Кэти, которые приятно удивили публику, ведь они появились в романтических луках.

Стоит отметить, что пара была на церемонии в Лос-Анджелесе, которая отмечала лучших ученых мира, работающих в области фундаментальных наук.

Орландо Блум и Кэти Перри на красной дорожке (фото: instagram.com/diontalktome)

Певица и актер, держась за руки, позировали для фото и улыбались друг другу. Перри выбрала для этого мероприятия корсетное черное платье без бретелей с юбкой-колокольчиком и скульптурным лифом от бренда Coperni.

Дополнила свой образ певица остроносыми черными туфлями и маленькой блестящей сумкой. А также она собрала волосы в аккуратный пучок, позволяющий платью быть еще эффектнее.

А вот Блум предстал в кадре в классическом черном смокинге и белой рубашке, которая дополняет образ Кэтти. Это выглядит так, будто пара собрала специальный семейный лук.

Напомним, что это было их первое совместное появление на красной дорожке с сентября 2021 года.

Романтические образы Кэти Перри и Орландо Блума покорили публику (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)