Орландо Блум и Кэти Перри покорили красную дорожку романтическими образами (фото)
Кэти Перри и Орландо Блум появились вместе на красной дорожке церемонии Breakthrough Prize в романтических нарядах.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль поклонников.
Орландо Блум и Кэти Перри показали семейный лук
Известная парочка никогда не скрывала своих отношений, но и не слишком придает им значения, хотя это не мешает поклонникам любоваться ими на разных светских мероприятиях.
Влюбленные появились вместе на красной дорожке премии Breakthrough Prize. Это одно из нечастых появлений Орландо и Кэти, которые приятно удивили публику, ведь они появились в романтических луках.
Стоит отметить, что пара была на церемонии в Лос-Анджелесе, которая отмечала лучших ученых мира, работающих в области фундаментальных наук.
Орландо Блум и Кэти Перри на красной дорожке (фото: instagram.com/diontalktome)
Певица и актер, держась за руки, позировали для фото и улыбались друг другу. Перри выбрала для этого мероприятия корсетное черное платье без бретелей с юбкой-колокольчиком и скульптурным лифом от бренда Coperni.
Дополнила свой образ певица остроносыми черными туфлями и маленькой блестящей сумкой. А также она собрала волосы в аккуратный пучок, позволяющий платью быть еще эффектнее.
А вот Блум предстал в кадре в классическом черном смокинге и белой рубашке, которая дополняет образ Кэтти. Это выглядит так, будто пара собрала специальный семейный лук.
Напомним, что это было их первое совместное появление на красной дорожке с сентября 2021 года.
Романтические образы Кэти Перри и Орландо Блума покорили публику (фото: instagram.com/siteportalkatyperry)
Раньше мы рассказывали, что Кэтти Перри впервые показала свою дочь от Орландо Блума.
Также напомним, как Орландо Блум прогулялся по улицам Киева и поиграл с детьми.