UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оригинальный и простой способ сделать крашенки к Пасхе: результат вас удивит

Автор: Светлана Мащенко

Обязательным атрибутом пасхальной корзины являются крашенки, которыми заготавливаются впрок, чтобы и в храме освятить и в "битки" за праздничным столом поиграть. Многие любят красить яйца в луковой шелухе, получая насыщенный коричневый цвет, но есть и более оригинальные способы украсить символическое угощение. Для этого нужно собрать несколько зеленых листиков или цветочков, взять капроновые колготы, нитки и запастись капелькой терпения. Как приготовить оригинальные крашенки с листиками - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет homester.

Для украшения яиц листиками понадобятся:

  • Краситель для яиц (лучше всего - луковая шелуха).
  • Вареные или сырые яйца (зависит от выбранного красителя).
  • Капроновые колготки.
  • Разнообразные листья и цветы (петрушка, укроп, кинза, листья любых растений в саду, огороде, дворе, маленькие цветочки с деревьев и кустов).
  • Емкость, в которой будет приготовлен раствор для окрашивания.
  • Ложка.

Подбираем листья нужного размера и формы

Берем яйцо и прикладываем к нему листик. Если зелень обдать кипятком, она будет плотно прилегать к яйцу.

Для окрашивания отлично подойдут листья разных форм, они могут быть ажурными либо с волнистыми или зубчатыми краями - все зависит от вашей фантазии и наличия зеленых листиков.

Режем капроновые колготки на кусочки, чтобы хватило плотно упаковать яйцо и завязать с противоположной от листика стороны. Фиксируем чулок ниткой и обрезаем лишнюю ткань.

Вареные яйца можно поместить в раствор с готовым красителем на 5-10 минут. Если вы используете луковую шелуху, то яйца надо в ней проварить вместе с листиком и чулком.

Подсушиваем окрашенное яйцо несколько минут, снимаем чулок и листья.

Натираем яйца подсолнечным маслом - так цвет будет насыщеннее, а яйца будут блестеть.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился настоящим украинским рецептом паски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины яйца