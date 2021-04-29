Оригинальный и простой способ сделать крашенки к Пасхе: результат вас удивит

Для украшения яиц листиками понадобятся:

Краситель для яиц (лучше всего - луковая шелуха).

Вареные или сырые яйца (зависит от выбранного красителя).

Капроновые колготки.

Разнообразные листья и цветы (петрушка, укроп, кинза, листья любых растений в саду, огороде, дворе, маленькие цветочки с деревьев и кустов).

Емкость, в которой будет приготовлен раствор для окрашивания.

Ложка.

Подбираем листья нужного размера и формы

Берем яйцо и прикладываем к нему листик. Если зелень обдать кипятком, она будет плотно прилегать к яйцу.

Для окрашивания отлично подойдут листья разных форм, они могут быть ажурными либо с волнистыми или зубчатыми краями - все зависит от вашей фантазии и наличия зеленых листиков.

Режем капроновые колготки на кусочки, чтобы хватило плотно упаковать яйцо и завязать с противоположной от листика стороны. Фиксируем чулок ниткой и обрезаем лишнюю ткань.

Вареные яйца можно поместить в раствор с готовым красителем на 5-10 минут. Если вы используете луковую шелуху, то яйца надо в ней проварить вместе с листиком и чулком.

Подсушиваем окрашенное яйцо несколько минут, снимаем чулок и листья.

Натираем яйца подсолнечным маслом - так цвет будет насыщеннее, а яйца будут блестеть.