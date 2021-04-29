Оригінальний і простий спосіб зробити крашанки до Великодня: результат вас здивує

Обов'язковим атрибутом великоднього кошика є крашанки, якими заготовлюються про запас, щоб і в храмі освятити і в "битки" за святковим столом пограти. Багато хто любить фарбувати яйця в цибулинні, отримуючи насичений коричневий колір, але є і більш оригінальні способи прикрасити символічне частування. Для цього потрібно зібрати кілька зелених листочків або квіточок, взяти капронові колготи, нитки і запастися крапелькою терпіння. Як приготувати оригінальні крашанки з листочками - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це пише homester.
Беремо яйце і прикладаємо до нього листочок. Якщо зелень обдати окропом, вона буде щільно прилягати до яйця.
Для фарбування відмінно підійдуть листя різних форм, вони можуть бути ажурними або з хвилястими або зубчастими краями - все залежить від вашої фантазії і наявності зелених листочків.
Ріжемо капронові колготки на шматочки, щоб вистачило щільно упакувати яйце і зав'язати з протилежного від листочка боку. Фіксуємо панчіх ниткою і обрізаємо зайву тканину.
Варені яйця можна помістити в розчин з готовим барвником на 5-10 хвилин. Якщо ви використовуєте лушпиння цибулі, то яйця треба в ній проварити разом з листочком і панчохою.
Підсушуємо забарвлене яйце кілька хвилин, знімаємо панчіх і листя.
Натираємо яйця соняшниковою олією - так колір буде більш насиченим, а яйця будуть блищати.
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