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Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова

Як приготувати овочеву паску за рецептом Алекса Якутова (колаж: РБК-Україна, у колажі використані фото instagram.com/elena.chuprina)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо на Великдень вам хочеться чогось незвичайного, спробуйте приготувати овочеву паску. Вона гармонійно поєднується з іншими стравами святкового столу та здивує ваших гостей.

Нестандартним і цікавим рецептом з РБК-Україна (проєкт Styler) поділився відомий ресторатор і шеф Алекс Якутов.

Тісто для солоної паски

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно з високим вмістом білка - 120 грамів
  • Борошно пшеничне італійське (15% білка) - 312 грамів
  • Цукор - 46 грамів
  • Дріжджі пресовані - 14 грамів
  • Вода очищена (pH 6,5-8,5) - 30 грамів
  • Молоко 2,5% - 100 грамів
  • Вершки 36% - 21 грам
  • Сіль екстра - 8 грамів
  • Сироп глюкози - 10 грамів
  • Жовтки - 130 грамів
  • Масло вершкове не солоне (82%) - 100 грамів

Овочі: 

  • цукіні
  • морква
  • в'ялені томати
  • болгарський перець

Як готувати

Змішайте пшеничне борошно, цукор (6 грамів), дріжджі та воду. Залиште суміш на 40-60 хвилин "підніматися".

Тим часом запечіть овочі. Для цього наріжте їх кубиком, змочіть оливковою олією, присипте сіллю і перцем. Запікати потрібно за температури 100-120 градусів. 

Важливо: овочі не повинні втратити текстуру й розлазитися. Їхня текстура навпаки повинна бути пружною та хрусткою.

Коли опара готова, поступово введіть решту інгредієнтів. Не поспішайте додавати всі складники одночасно, щоб кожен із них міг гармонійно поєднатися з опарою.

А от вершкове масло повинне бути останнім. Для зручності поріжте його кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.

Овочеві паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)

Що подавати до овочевої паски

  • Різноманітні соуси
  • Овочевий майонез
  • Крем-сир або веганську намазку. Ідеально підійдуть намазки з горіхів, авокадо або хумус.
  • Весняні салати. Легкий салат із редиски, огірка, молодого шпинату освіжає й добре контрастує з солодкуватим або пряним смаком паски.
  • Мариновані овочі. Домашні помідори чері, мариновані огірочки, капуста - трохи кислоти допоможе збалансувати страву.

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