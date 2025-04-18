Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова

Тісто для солоної паски

Інгредієнти:

Пшеничне борошно з високим вмістом білка - 120 грамів

Борошно пшеничне італійське (15% білка) - 312 грамів

Цукор - 46 грамів

Дріжджі пресовані - 14 грамів

Вода очищена (pH 6,5-8,5) - 30 грамів

Молоко 2,5% - 100 грамів

Вершки 36% - 21 грам

Сіль екстра - 8 грамів

Сироп глюкози - 10 грамів

Жовтки - 130 грамів

Масло вершкове не солоне (82%) - 100 грамів

Овочі:

цукіні

морква

в'ялені томати

болгарський перець

Як готувати

Змішайте пшеничне борошно, цукор (6 грамів), дріжджі та воду. Залиште суміш на 40-60 хвилин "підніматися".

Тим часом запечіть овочі. Для цього наріжте їх кубиком, змочіть оливковою олією, присипте сіллю і перцем. Запікати потрібно за температури 100-120 градусів.

Важливо: овочі не повинні втратити текстуру й розлазитися. Їхня текстура навпаки повинна бути пружною та хрусткою.

Коли опара готова, поступово введіть решту інгредієнтів. Не поспішайте додавати всі складники одночасно, щоб кожен із них міг гармонійно поєднатися з опарою.

А от вершкове масло повинне бути останнім. Для зручності поріжте його кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.

Овочеві паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)

Що подавати до овочевої паски

Різноманітні соуси

Овочевий майонез

Крем-сир або веганську намазку. Ідеально підійдуть намазки з горіхів, авокадо або хумус.

Весняні салати. Легкий салат із редиски, огірка, молодого шпинату освіжає й добре контрастує з солодкуватим або пряним смаком паски.

Мариновані овочі. Домашні помідори чері, мариновані огірочки, капуста - трохи кислоти допоможе збалансувати страву.

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