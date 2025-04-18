Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова

Якщо на Великдень вам хочеться чогось незвичайного, спробуйте приготувати овочеву паску. Вона гармонійно поєднується з іншими стравами святкового столу та здивує ваших гостей.
Нестандартним і цікавим рецептом з РБК-Україна (проєкт Styler) поділився відомий ресторатор і шеф Алекс Якутов.
Інгредієнти:
Овочі:
Змішайте пшеничне борошно, цукор (6 грамів), дріжджі та воду. Залиште суміш на 40-60 хвилин "підніматися".
Тим часом запечіть овочі. Для цього наріжте їх кубиком, змочіть оливковою олією, присипте сіллю і перцем. Запікати потрібно за температури 100-120 градусів.
Важливо: овочі не повинні втратити текстуру й розлазитися. Їхня текстура навпаки повинна бути пружною та хрусткою.
Коли опара готова, поступово введіть решту інгредієнтів. Не поспішайте додавати всі складники одночасно, щоб кожен із них міг гармонійно поєднатися з опарою.
А от вершкове масло повинне бути останнім. Для зручності поріжте його кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.
Овочеві паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)
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