Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова

Если на Пасху вам хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить овощную паску. Она гармонично сочетается с другими блюдами праздничного стола и удивит ваших гостей.
Нестандартным и интересным рецептом с РБК-Украина (проект Styler) поделился известный ресторатор и шеф Алекс Якутов.
Ингредиенты:
Овощи:
Смешайте пшеничную муку, сахар (6 граммов), дрожжи и воду. Оставьте смесь на 40-60 минут "подниматься".
Тем временем запеките овощи. Для этого нарежьте их кубиком, смочите оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Запекать нужно при температуре 100-120 градусов.
Важно: овощи не должны потерять текстуру и разлезаться. Их текстура наоборот должна быть упругой и хрустящей.
Когда опара готова, постепенно введите остальные ингредиенты. Не спешите добавлять все составляющие одновременно, чтобы каждый из них мог гармонично соединиться с опарой.
А вот сливочное масло должно быть последним. Для удобства порежьте его кубиками и кладите в тесто в конце. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью растворится в тесте. Благодаря тому, что животные жиры вводятся в тесто именно таким образом, они не расслоятся, а текстура теста будет действительно рыхлой.
Овощные паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)
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