Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова

Тесто для соленой паски

Ингредиенты:

Пшеничная мука с высоким содержанием белка - 120 граммов

Мука пшеничная итальянская (15% белка) - 312 граммов

Сахар - 46 граммов

Дрожжи прессованные - 14 граммов

Вода очищенная (pH 6,5-8,5) - 30 граммов

Молоко 2,5% - 100 граммов

Сливки 36% - 21 грамм

Соль экстра - 8 граммов

Сироп глюкозы - 10 граммов

Желтки - 130 граммов

Масло сливочное не соленое (82%) - 100 граммов

Овощи:

цукини

морковь

вяленые томаты

болгарский перец

Как готовить

Смешайте пшеничную муку, сахар (6 граммов), дрожжи и воду. Оставьте смесь на 40-60 минут "подниматься".

Тем временем запеките овощи. Для этого нарежьте их кубиком, смочите оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Запекать нужно при температуре 100-120 градусов.

Важно: овощи не должны потерять текстуру и разлезаться. Их текстура наоборот должна быть упругой и хрустящей.

Когда опара готова, постепенно введите остальные ингредиенты. Не спешите добавлять все составляющие одновременно, чтобы каждый из них мог гармонично соединиться с опарой.

А вот сливочное масло должно быть последним. Для удобства порежьте его кубиками и кладите в тесто в конце. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью растворится в тесте. Благодаря тому, что животные жиры вводятся в тесто именно таким образом, они не расслоятся, а текстура теста будет действительно рыхлой.

Овощные паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)

Что подавать к овощной паске

Разнообразные соусы

Овощной майонез

Крем-сыр или веганскую намазку. Идеально подойдут намазки из орехов, авокадо или хумус.

Весенние салаты. Легкий салат из редиса, огурца, молодого шпината освежает и хорошо контрастирует со сладковатым или пряным вкусом паски.

Маринованные овощи. Домашние помидоры черри, маринованные огурчики, капуста - немного кислоты поможет сбалансировать блюдо.

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