Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова
Якщо на Великдень вам хочеться чогось незвичайного, спробуйте приготувати овочеву паску. Вона гармонійно поєднується з іншими стравами святкового столу та здивує ваших гостей.
Нестандартним і цікавим рецептом з РБК-Україна (проєкт Styler) поділився відомий ресторатор і шеф Алекс Якутов.
Тісто для солоної паски
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно з високим вмістом білка - 120 грамів
- Борошно пшеничне італійське (15% білка) - 312 грамів
- Цукор - 46 грамів
- Дріжджі пресовані - 14 грамів
- Вода очищена (pH 6,5-8,5) - 30 грамів
- Молоко 2,5% - 100 грамів
- Вершки 36% - 21 грам
- Сіль екстра - 8 грамів
- Сироп глюкози - 10 грамів
- Жовтки - 130 грамів
- Масло вершкове не солоне (82%) - 100 грамів
Овочі:
- цукіні
- морква
- в'ялені томати
- болгарський перець
Як готувати
Змішайте пшеничне борошно, цукор (6 грамів), дріжджі та воду. Залиште суміш на 40-60 хвилин "підніматися".
Тим часом запечіть овочі. Для цього наріжте їх кубиком, змочіть оливковою олією, присипте сіллю і перцем. Запікати потрібно за температури 100-120 градусів.
Важливо: овочі не повинні втратити текстуру й розлазитися. Їхня текстура навпаки повинна бути пружною та хрусткою.
Коли опара готова, поступово введіть решту інгредієнтів. Не поспішайте додавати всі складники одночасно, щоб кожен із них міг гармонійно поєднатися з опарою.
А от вершкове масло повинне бути останнім. Для зручності поріжте його кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.
Овочеві паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)
Що подавати до овочевої паски
- Різноманітні соуси
- Овочевий майонез
- Крем-сир або веганську намазку. Ідеально підійдуть намазки з горіхів, авокадо або хумус.
- Весняні салати. Легкий салат із редиски, огірка, молодого шпинату освіжає й добре контрастує з солодкуватим або пряним смаком паски.
- Мариновані овочі. Домашні помідори чері, мариновані огірочки, капуста - трохи кислоти допоможе збалансувати страву.
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