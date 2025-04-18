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Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 19:16
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Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова Як приготувати овочеву паску за рецептом Алекса Якутова (колаж: РБК-Україна, у колажі використані фото instagram.com/elena.chuprina)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо на Великдень вам хочеться чогось незвичайного, спробуйте приготувати овочеву паску. Вона гармонійно поєднується з іншими стравами святкового столу та здивує ваших гостей.

Нестандартним і цікавим рецептом з РБК-Україна (проєкт Styler) поділився відомий ресторатор і шеф Алекс Якутов.

Тісто для солоної паски

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно з високим вмістом білка - 120 грамів
  • Борошно пшеничне італійське (15% білка) - 312 грамів
  • Цукор - 46 грамів
  • Дріжджі пресовані - 14 грамів
  • Вода очищена (pH 6,5-8,5) - 30 грамів
  • Молоко 2,5% - 100 грамів
  • Вершки 36% - 21 грам
  • Сіль екстра - 8 грамів
  • Сироп глюкози - 10 грамів
  • Жовтки - 130 грамів
  • Масло вершкове не солоне (82%) - 100 грамів

Овочі:

  • цукіні
  • морква
  • в'ялені томати
  • болгарський перець

Як готувати

Змішайте пшеничне борошно, цукор (6 грамів), дріжджі та воду. Залиште суміш на 40-60 хвилин "підніматися".

Тим часом запечіть овочі. Для цього наріжте їх кубиком, змочіть оливковою олією, присипте сіллю і перцем. Запікати потрібно за температури 100-120 градусів.

Важливо: овочі не повинні втратити текстуру й розлазитися. Їхня текстура навпаки повинна бути пружною та хрусткою.

Коли опара готова, поступово введіть решту інгредієнтів. Не поспішайте додавати всі складники одночасно, щоб кожен із них міг гармонійно поєднатися з опарою.

А от вершкове масло повинне бути останнім. Для зручності поріжте його кубиками та кладіть у тісто наприкінці. Вимішуйте до тих пір, поки масло повністю розчиниться в тісті. Завдяки тому, що тваринні жири вводяться в тісто саме таким чином, вони не розшаруються, а текстура тісто буде справді пухкою.

Оригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса ЯкутоваОригінально та смачно. Рецепт овочевої паски на Великдень від ресторатора Алекса Якутова

Овочеві паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)

Що подавати до овочевої паски

  • Різноманітні соуси
  • Овочевий майонез
  • Крем-сир або веганську намазку. Ідеально підійдуть намазки з горіхів, авокадо або хумус.
  • Весняні салати. Легкий салат із редиски, огірка, молодого шпинату освіжає й добре контрастує з солодкуватим або пряним смаком паски.
  • Мариновані овочі. Домашні помідори чері, мариновані огірочки, капуста - трохи кислоти допоможе збалансувати страву.

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Великдень Рецепти Паски
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