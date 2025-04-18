Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова
Если на Пасху вам хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить овощную паску. Она гармонично сочетается с другими блюдами праздничного стола и удивит ваших гостей.
Нестандартным и интересным рецептом с РБК-Украина (проект Styler) поделился известный ресторатор и шеф Алекс Якутов.
Тесто для соленой паски
Ингредиенты:
- Пшеничная мука с высоким содержанием белка - 120 граммов
- Мука пшеничная итальянская (15% белка) - 312 граммов
- Сахар - 46 граммов
- Дрожжи прессованные - 14 граммов
- Вода очищенная (pH 6,5-8,5) - 30 граммов
- Молоко 2,5% - 100 граммов
- Сливки 36% - 21 грамм
- Соль экстра - 8 граммов
- Сироп глюкозы - 10 граммов
- Желтки - 130 граммов
- Масло сливочное не соленое (82%) - 100 граммов
Овощи:
- цукини
- морковь
- вяленые томаты
- болгарский перец
Как готовить
Смешайте пшеничную муку, сахар (6 граммов), дрожжи и воду. Оставьте смесь на 40-60 минут "подниматься".
Тем временем запеките овощи. Для этого нарежьте их кубиком, смочите оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Запекать нужно при температуре 100-120 градусов.
Важно: овощи не должны потерять текстуру и разлезаться. Их текстура наоборот должна быть упругой и хрустящей.
Когда опара готова, постепенно введите остальные ингредиенты. Не спешите добавлять все составляющие одновременно, чтобы каждый из них мог гармонично соединиться с опарой.
А вот сливочное масло должно быть последним. Для удобства порежьте его кубиками и кладите в тесто в конце. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью растворится в тесте. Благодаря тому, что животные жиры вводятся в тесто именно таким образом, они не расслоятся, а текстура теста будет действительно рыхлой.
Овощные паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)
Что подавать к овощной паске
- Разнообразные соусы
- Овощной майонез
- Крем-сыр или веганскую намазку. Идеально подойдут намазки из орехов, авокадо или хумус.
- Весенние салаты. Легкий салат из редиса, огурца, молодого шпината освежает и хорошо контрастирует со сладковатым или пряным вкусом паски.
- Маринованные овощи. Домашние помидоры черри, маринованные огурчики, капуста - немного кислоты поможет сбалансировать блюдо.
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