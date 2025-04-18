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Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова

Украина, Пятница 18 апреля 2025 19:16
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Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова Как приготовить овощную паску по рецепту Алекса Якутова (коллаж: РБК-Украина, в коллаже использованы фото instagram.com/elena.chuprina)
Автор: Юлия Гаюк

Если на Пасху вам хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить овощную паску. Она гармонично сочетается с другими блюдами праздничного стола и удивит ваших гостей.

Нестандартным и интересным рецептом с РБК-Украина (проект Styler) поделился известный ресторатор и шеф Алекс Якутов.

Тесто для соленой паски

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука с высоким содержанием белка - 120 граммов
  • Мука пшеничная итальянская (15% белка) - 312 граммов
  • Сахар - 46 граммов
  • Дрожжи прессованные - 14 граммов
  • Вода очищенная (pH 6,5-8,5) - 30 граммов
  • Молоко 2,5% - 100 граммов
  • Сливки 36% - 21 грамм
  • Соль экстра - 8 граммов
  • Сироп глюкозы - 10 граммов
  • Желтки - 130 граммов
  • Масло сливочное не соленое (82%) - 100 граммов

Овощи:

  • цукини
  • морковь
  • вяленые томаты
  • болгарский перец

Как готовить

Смешайте пшеничную муку, сахар (6 граммов), дрожжи и воду. Оставьте смесь на 40-60 минут "подниматься".

Тем временем запеките овощи. Для этого нарежьте их кубиком, смочите оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Запекать нужно при температуре 100-120 градусов.

Важно: овощи не должны потерять текстуру и разлезаться. Их текстура наоборот должна быть упругой и хрустящей.

Когда опара готова, постепенно введите остальные ингредиенты. Не спешите добавлять все составляющие одновременно, чтобы каждый из них мог гармонично соединиться с опарой.

А вот сливочное масло должно быть последним. Для удобства порежьте его кубиками и кладите в тесто в конце. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью растворится в тесте. Благодаря тому, что животные жиры вводятся в тесто именно таким образом, они не расслоятся, а текстура теста будет действительно рыхлой.

Оригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса ЯкутоваОригинально и вкусно. Рецепт овощной паски от ресторатора Алекса Якутова

Овощные паски (фото: instagram.com/elena.chuprina)

Что подавать к овощной паске

  • Разнообразные соусы
  • Овощной майонез
  • Крем-сыр или веганскую намазку. Идеально подойдут намазки из орехов, авокадо или хумус.
  • Весенние салаты. Легкий салат из редиса, огурца, молодого шпината освежает и хорошо контрастирует со сладковатым или пряным вкусом паски.
  • Маринованные овощи. Домашние помидоры черри, маринованные огурчики, капуста - немного кислоты поможет сбалансировать блюдо.

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