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Оригінальний салат за 5 хвилин. Новорічний рецепт, який вам точно сподобається

Що приготувати на Новий рік (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви втомилися від "Шуби" та "Олів'є", але приготувати щось смачненьке усе ж треба, спробуйте новий рецепт салату. На Новий рік ви можете забути про метушню та не витрачати купу часу, адже ця страва готується за 5 хвилин.

Як приготувати смачний та простий салат, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: сайт Shuba, TikTok-сторінка grishes_delishes.

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

  • 150 грамів копченої курячої грудки
  • 1 червоний болгарський перець
  • 80 грамів твердого сиру
  • 60 грамів чорних оливок без кісточки
  • майонез (бажано жирний).

Почнемо приготування. Ставте таймер та ви будете здивовані, за декілька хвилин ви зможете зробити неймовірно смачний, хрусткий та соковитий салат. До того ж він точно сподобається тим, хто не любить варити яйця та картоплю, адже вони вам не знадобляться.

Першою наріжте копчену курку. Бажано нарізати м'ясо кубиками. Втім, ви можете шинкувати грудку соломкою, як вам більше подобається. 

Потім наріжте великими шматочками болгарський перець та твердий сир. Змішайте їх з куркою. Після цього додайте нарізані оливки та заправте салат майонезом.

Рецепт салату на Новий рік (скріншот)

Якщо ви любите більш солоні страви - додайте трохи солі. Але спочатку варто спробувати салат, майонез і так дасть трохи смаку. 

Хрусткий перець не тільки додасть смаку, а й зробить салат яскравим. Взимку багатьом хочеться ласувати стравами з овочами, а тому такий рецепт завжди буде доречним.

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рецепт рікрецепиНовий рік