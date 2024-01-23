Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Meme Generator

Застосунок для Android та iOS дозволяє створювати меми на основі великої колекції шаблонів або власних зображень чи GIF-файлів.

Крім того, він дозволяє ділитися своїми творіннями з друзями та знайомими через будь-яку програму, а також швидко зберігати меми на будь-якому гаджеті.

Додаток Meme Generator (скріншот: play.google.com)

"Мемомет"

Цей додаток для Android та iOS було розроблено з використанням "розумних" технологій - штучного інтелекту.

Він дозволяє переглядати найкращі українські меми та створювати власні за допомогою колажування, автоматичного вирізання чи видалення об'єктів, додавання тексту, заміни фону та інших інструментів.

Додаток "Мемомет" (скріншот: play.google.com)

"Canva: дизайн, фото та відео"

Ця програма для Android, iOS та Windows є універсальним фото та відеоредактором. Вона дозволяє також створювати колажі, логотипи та власні унікальні меми.

У додатку міститься велика колекція настроюваних шаблонів, шрифтів та найрізноманітніших інструментів для роботи з фото та відеоматеріалами.

Додаток "Canva: дизайн, фото та відео" (скріншот: play.google.com)

piZap: Design & Edit Photos

Ця програма для Android та iOS дозволяє не лише створювати меми, але й редагувати фотографії та інші зображення.

Вона містить велику кількість шрифтів, наклейок, рамок, фільтрів, а також стандартних зображень на вибір.

Додаток piZap: Design & Edit Photos (скріншот: play.google.com)

Imgflip: Make Memes & GIFs

Ця програма для для Android та Windows надає користувачеві доступ до великої колекції шаблонів і дозволяє створювати власні унікальні меми за допомогою "розумних" технологій у кілька кліків.

Крім того, застосунок може створювати анімовані GIF-файли, використовуючи камери гаджетів чи інші відеофайли.

Додаток Imgflip: Make Memes & GIFs (скріншот: play.google.com)

Supermeme.ai

Застосунок для Android, iOS та Windows допомагає перетворювати простий текст на меми у кілька кліків - за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, для створення мемів і графічних зображень він дозволяє використовувати велику колекцію класичних і сучасних шаблонів, а також власні світлини.

Додаток Supermeme.ai (скріншот: play.google.com)

Memix - Make memes fast

Ця програма для Android та Windows дозволяє перетворювати текст на меми за допомогою "розумних" алгоритмів, або ж створювати їх за допомогою шаблонів (як статичних, так і анімованих) і власних фотографій.

Простий і зручний у використанні додаток пропонує створювати меми, зберігати їх у власній галереї, а також ділитися з друзями.

Додаток Memix - Make memes fast (скріншот: play.google.com)

Meme Maker - Mematic

Популярний додаток для Android та iOS містить тисячі різних шаблонів і наклейок.

Він дозволяє створювати меми за лічені хвилини, працювати з різними шрифтами, створювати колажі та редагувати власні зображення.

Додаток Meme Maker - Mematic (скріншот: play.google.com)

Memedroid - Memes App, Funny P

Застосунок для Android та iOS - ідеальний для тих користувачів, які люблять не просто створювати оригінальні меми, але й ділитися ними з іншими.

Ця програма є цілою онлайн-спільнотою шанувальників гумору з усього світу, дещо схожою на соціальну мережу. Тут кожен охочий може опублікувати свої меми та переглянути інші доступні.

Додаток Memedroid - Memes App, Funny P (скріншот: play.google.com)

MemeMaker

Ця програма для Android, iOS та Windows є генератором мемів із сучасним дизайном.

Вона дозволяє працювати з шаблонами та фільтрами, власними фотографіями чи картинками, а також додавати до зображення необмежену кількість текстових блоків з різними шрифтами й кольорами.

Додаток MemeMaker (скріншот: play.google.com)