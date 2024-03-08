Орхідеї будуть цвісти і жити у вас 15 років, якщо ви зробите одну річ

Що треба знати

За іншими кімнатними рослинами, як-от лілії та зміїні рослини, доглядати досить просто. Лілеї слід тримати подалі від прямих сонячних променів, а зміїні рослини можна вирощувати навіть взимку.

Орхідеї є чудовою прикрасою будинку, і вони можуть рости у вас до 15 років у правильних умовах. Рослини будуть вас радувати, за умови правильного використання води, світла та ґрунту.

Приблизно раз на тиждень орхідеї потрібно поливати теплою водою. Ви повинні полити водою коріння та посадкову суміш, потім почекати та полити знову.

Дозвольте вазону стекти, перш ніж перенести його туди, де він стоїть у вашому домі. В іншому випадку це може призвести до загнивання коренів. Що стосується сонячного світла, орхідеї слід тримати при непрямому освітленні.

Ви можете визначити, чи орхідея отримує занадто багато або недостатньо світла, залежно від текстури листя.

Якщо рослина отримує достатньо світла, вона матиме світло-зелене листя. Орхідеї при занадто слабкому освітленні матимуть темні та жорсткі листя, а орхідеї при занадто великій освітленості матимуть рожевий або червонуватий край на листі.

Коли треба удобрювати рослину

Що стосується ґрунту, орхідеї найкраще ростуть у суміші кори, молоту, перліту чи подібних матеріалів. Також потрібно пам’ятати про внесення добрив у ґрунт у вегетаційний період. Робіть це між березнем і листопадом по разу на місць, тоді рослина віддячить вам цвітінням.