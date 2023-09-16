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Орхідея порадує розкішними квітами: ось чим потрібно підживити рослину

Що зробити, щоб орхідея гарно цвіла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Орхідеї вважаються вимогливими рослинами і період цвітіння рослини досить довгий. Деякі прості засоби допоможуть насолоджуватися цвітінням орхідеї майже весь рік.

Чим варто підживити рослину, повідомляє Express.

Що сприятиме гарному росту орхідеї

Незамінним засобом при вирощуванні орхідей є бананова шкірка. Такий натуральний продукт допоможе стимулювати цвітіння рослини.

Важливо знати, що орхідеї беруть поживні речовини з повітря або води, тому їх слід надавати у рідкій формі.

Також можна використати власно зроблений розчин з води та бананової шкірки. Він містить багато макро- та мікроелементів, тому забезпечуватиме рослину поживними речовинами.

Важливо, що воду після приготування розчину із бананової шкірки слід кип’ятити. Все тому, що існує ризик - рідина може отримати неприємний запах і міститиме шкідливі мікроорганізми, які небажані для кореневої системи.

Як зробити підживку

Щоб зробити добриво з бананової шкірки, додайте нарізану бананову шкірку в місткість з водою і залиште настоюватися протягом семи-десяти днів.

Після цього прокип’ятіть воду протягом п’яти хвилин, щоб усунути запах і вбити шкідливі мікроорганізми.

В кінці остудіть воду, на це знадобиться п’ять-шість годин. Коли все буде готове до вживання, змішайте воду з бананової шкірки зі звичайною водою один до п’яти. 

Правила догляду

Орхідеям потрібен регулярний  полив. Поливати орхідею варто м’якою водою кімнатної температури. Якщо ви берете воду з-під крана, краще її перекип`ятити і остудити. При поливі використати 2/3 води, а решту вилити.

Проте слід пам’ятати, що рослина швидше пристосується до нестачі води, ніж до її надлишку. При занадто вологому субстраті коріння квітки почне загнивати і вона загине. Окрім цього, у період спокою полив слід зменшити.

Існує два види поливу орхідей: лійкою або повне занурення у воду.

Лійкою поливаємо по всій поверхні до цього часу, поки вода не почне стікати у піддон. Потім трішки потрібно зачекати поки вся рідина не стече на піддон і вилити її.

При зануренні у воду ми опускаємо рослину трохи більше як до середини горщика у воду кімнатної температури на 20-30 секунд, потім піднімають над водою, щоб вона стекла, і ще раз занурюємо.

Після поливу найважливіше - це прослідкувати, щоб коріння не було у воді (тарілочка має бути сухою). Можна тримати орхідеї у спеціальних горщиках - кашпо. У них є підвищення посередині, і тому корінці ніколи не будуть у воді.

 

Раніше ми повідомляли, як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула.

Також читайте про помилки, які можуть тільки зашкодити орхідеї.

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