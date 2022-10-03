Орхідея буде цвісти цілий рік, якщо поливати її цим натуральним продуктом

Орхідеї - багаторічні квіткові рослини з вічнозеленим листям. Деякі сорти, можна легко вирощувати в домашніх умовах. Вони будуть прикрашати дім своїми яскравими та різноманітними кольорами. Але для отримання ефектного цвітіння важливо удобрювати орхідею.

Як правильно доглядати за рослиною - читайте нижче .

Для гарного розвитку орхідей важливо створити умови, які максимально наближені до природних. Яскраве та розсіяне світло, висока вологість, температура повітря від +20 до +25 градусів - основні вимоги.

Зазначимо, якщо орхідея регулярно перестає цвісти, потрібно переглянути умови догляду відповідно до сорту квітки.

Чим підживити орхідею

Як пише SantePlus, добрива забезпечують рослину поживними речовинами, які сприяють росту, а також цвітінню чи плодоношенню. Щоб підготувати орхідею та отримувати гарне цвітіння цілий рік, використайте 4 натуральних добрива.

Яєчна шкаралупа

Вона багата калієм і кальцієм, тому служить природним добривом. Щоб прискорити цвітіння орхідей, подрібніть яєчну шкаралупу і покладіть її в каструлю з водою. Доведіть суміш до кипіння, потім зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися 8 годин.

Процідіть отриманий розчин і зберігайте його у холодильнику. Використовуйте настій яєчної шкаралупи для поливу орхідей.

Вода з рису

Вода після приготування деяких харчових продуктів, наприклад рису, дуже ефективна для підживлення орхідей, за умови, що вона не солона. Після варіння рису злийте воду та дайте їй охолонути, перш ніж поливати нею орхідеї.

Крім рису можна використовувати і воду після варіння картоплі. Вона може забезпечити ваші рослини калієм, але також трохи фосфором. Для цього просто зберігайте воду поливайте нею орхідеї, коли вона охолоне.

Коров'яче молоко

Коров'яче молоко багате кальцієм і азотистими протеїнами, які корисні для гарного росту орхідей. Молоко також має протигрибкові властивості.

Щоб підживити орхідеї, додайте трохи води у використану упаковку молока. Однак будьте обережні, щоб не використовувати занадто багато коров’ячого молока, оскільки це може призвести до неприємного запаху та сповільнити ріст рослин.

Зелений чай

Зелений чай дуже корисний для рослин. Завдяки вмісту азоту його можна використовувати для природного підживлення орхідей і сприяти їх цвітіння.

Для цього просто відкрийте пакетик із зеленим чаєм і розсипте його вміст по ґрунту рослини. Цю хитрість можна використовувати раз на місяць, як навесні, так і влітку.