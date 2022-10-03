ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Орхидея будет цвести круглый год, если поливать ее этим натуральным продуктом

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 22:15
Орхидея будет цвести круглый год, если поливать ее этим натуральным продуктом Как правильно подкормить орхидею (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Орхидеи - многолетние цветковые растения с вечнозелеными листьями. Некоторые сорта можно легко выращивать в домашних условиях. Они будут украшать дом своими яркими и разнообразными цветами. Но для получения эффектного цветения важно удобрять орхидею.

Как правильно ухаживать за растением - читайте ниже.

Для хорошего развития орхидей важно создать условия, максимально приближенные к естественным. Яркий и рассеянный свет, высокая влажность, температура воздуха от +20 до +25 градусов - основные требования.

Отметим, если орхидея регулярно перестает цвести, следует просмотреть условия ухода в соответствии с сортом цветка.

Чем подкормить орхидею

Как пишет SantePlus, удобрения обеспечивают растение питательными веществами, способствующими росту, а также цветению или плодоношению. Чтобы подкормить орхидею и получать хорошее цветение круглый год, используйте 4 натуральных удобрения.

Яичная скорлупа

Она богата калием и кальцием, поэтому служит естественным удобрением. Чтобы ускорить цветение орхидей, измельчите яичную скорлупу и положите ее в кастрюлю с водой. Доведите смесь до кипения, затем снимите кастрюлю с огня и дайте 8 часов настояться.

Процедите полученный раствор и храните его в холодильнике. Используйте настой яичной скорлупы для полива орхидей.

Вода с риса

Вода после приготовления некоторых пищевых продуктов, например риса, очень эффективна для подкормки орхидей при условии, что она не соленая. После варки риса слейте воду и дайте ей остыть, прежде чем поливать орхидеи.

Помимо риса можно использовать и воду после варки картофеля. Она может обеспечить ваши растения калием, но также немного фосфором. Для этого просто храните воду и поливайте ею орхидеи, когда она остынет.

Коровье молоко

Коровье молоко богато кальцием и азотистыми протеинами, которые полезны для хорошего роста орхидей. Молоко также обладает противогрибковыми свойствами.

Чтобы подкормить орхидеи, добавьте немного воды в использованную упаковку молока. Однако соблюдайте осторожность, чтобы не использовать слишком много коровьего молока, поскольку это может привести к неприятному запаху и замедлить рост растения.

Зеленый чай

Зеленый чай очень полезен для растений. Благодаря содержанию азота его можно использовать для естественной подкормки орхидей и способствовать их цветению.

Для этого просто откройте пакетик с зеленым чаем и рассыпьте его содержимое по почве растения. Эту хитрость можно использовать раз в месяц, как весной, так и летом.

Ранее мы сообщали, как спасти орхидею от грибка и гнили.

Также мы называли причины, из-за которых на орхидее появляются липкие капли.

Читайте РБК-Украина в Google News
растения Орхидея вазоны