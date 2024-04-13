Орхідея буде цвісти, немов скажена, якщо полити її водою з цим секретним інгредієнтом

Як зробити так, щоб орхідея довго квітла

Так, порадою вирішила поділитися жінка, яка вже 10 років вирощує орхідеї. Вона знайшла ідеальний лайфхак, завдяки якому вони постійно квітнуть. При цьому купувати занадто дорогі добрива не потрібно.

Увесь секрет не тільки в тому, що вода для орхідей має бути чистою (бажано з криниці). Перед поливом у воду потрібно додати два інгредієнти.

На 2 літри рідини вам треба взяти:

половину чайної ложки солі Епсома (англійська сіль)

половину чайної ложки звичайної харчової соди.

Просто змішайте усе це та поливайте орхідеї. Краще ставити горщик у рідину приблизно на 30 хвилин. Повторювати такий полив можна вже за тиждень.

Що робити, якщо орхідея не цвіте (ілюстрація: flickr.com)

Втім, не забувайте враховувати, у якій температурі росте ваша орхідея. Залежно від умов кора та торф можуть пересихати швидше або ж навпаки - довше.

Лайфхак від жінки підтвердила експерт Мелісса Штраус з блогу Epic Gardening. Вона зазначила, що англійська сіль дійсно здатна посилити цвітіння.

"Сіль Епсома - це цінний і недорогий спосіб забезпечити орхідеї та інші рослини цінними поживними речовинами, яких вони потребують. Їх використання сприяє вирощуванню більших, здоровіших, міцніших рослин із більшим і яскравішим цвітінням", - заявила вона.