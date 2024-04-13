Орхидея будет цвести, будто бешеная, если полить ее водой с этим секретным ингредиентом

Как сделать так, чтобы орхидея долго цвела

Так, советом решила поделиться женщина, которая уже 10 лет выращивает орхидеи. Она нашла идеальный лайфхак, благодаря которму они постоянно цветут. При этом покупать слишком дорогие удобрения не нужно.

Весь секрет не только в том, что вода для орхидей должна быть чистой (желательно из колодца). Перед поливом в воду нужно добавить два ингредиента.

На 2 литра жидкости вам нужно взять:

половину чайной ложки соли Эпсома (английская соль)

половину чайной ложки обыкновенной пищевой соды.

Просто смешайте все это и поливайте орхидеи. Лучше ставить горшок в жидкость примерно на 30 минут. Повторять такой полив можно уже через неделю.

Что делать, если орхидея не цветет (иллюстрация: flickr.com)

Впрочем, не забывайте учитывать, в какой температуре растет ваша орхидея. В зависимости от условий кора и торф могут пересыхать быстрее или наоборот - дольше.

Лайфхак от женщины подтвердила эксперт Мелисса Штраус из блога Epic Gardening. Она отметила, что английская соль действительно способна усилить цветение.

"Соль Эпсома - это ценный и недорогой способ обеспечить орхидеи и другие растения ценными питательными веществами, в которых они нуждаются. Их использование способствует выращиванию более крупных, более здоровых, более крепких растений с большим и ярким цветением", - заявила она.