Орхідея буде ламатися від квітконосів: секрет пишного цвітіння красуні

Пишне цвітіння орхідеї – мрія будь-якого квітникаря. Але дуже часто буває, що ви купуєте вазон з кількома квітконосами, вони відцвітають, і більше екзотична красуня не може випустити кілька квітконосів, радість, якщо хоч один.
Які секрети пишного цвітіння рослини, розповідає експертка в TikTok "Світ орхідей".
Попри деякі упередження, що орхідею не можна тримати на підвіконні, експертка радить поставити вазон на вікно. Так квітка зможе отримати максимум освітлення, що для орхідеї дуже важливо. Головне – без прямих сонячних променів, особливо влітку.
Своєчасно поливайте орхідею, але не заливайте. Рослина має бути отримувати воду вчасно. Тобто не можна допускати пересушування чи переливу.
Як зробити, щоб орхідея пишно цвіла (фото: freepik)
Вносьте добрива своєчасно. Це важливо робити в період вегетації – активного нарощування листя, а також, коли рослина починає випускати квітконоси.
Раніше ми писали, що кімнатні рослини активно підуть в ріст з краплями вітамінів, які можна купити в аптеці.
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