Орхідея буде ламатися від квітконосів: секрет пишного цвітіння красуні

Багато світла

Попри деякі упередження, що орхідею не можна тримати на підвіконні, експертка радить поставити вазон на вікно. Так квітка зможе отримати максимум освітлення, що для орхідеї дуже важливо. Головне – без прямих сонячних променів, особливо влітку.

Правильний полив

Своєчасно поливайте орхідею, але не заливайте. Рослина має бути отримувати воду вчасно. Тобто не можна допускати пересушування чи переливу.

Як зробити, щоб орхідея пишно цвіла (фото: freepik)

Добрива

Вносьте добрива своєчасно. Це важливо робити в період вегетації – активного нарощування листя, а також, коли рослина починає випускати квітконоси.