Організуйте свої думки. 9 незамінних додатків для фіксації ідей та завдань на кожен день

Фіксувати ідеї та завдання - запорука продуктивності в сучасному світі. У морі додатків для нотаток та планування є справжні перлини, які можуть спростити ваше життя.

Про 9 найкращих додатків, які допоможуть організувати думки та справлятися із завданнями щодня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Google Keep

Вартість: безкоштовно

Google Keep починався як досить простий додаток для нотаток. Хоча з моменту своєї появи до нього додали кілька функцій, він, як і раніше, є хорошим і простим способом записувати свої думки. Оскільки застосунок тісно інтегрований з іншими додатками Google, він особливо добре працює, якщо ви інвестовані в екосистему компанії.

Ви можете створювати нові нотатки з миттєвими списками, малюнками чи зображеннями; ви також можете додавати співавторів та різні фони. Крім того, були обіцяні деякі цікаві оновлення, такі як форматування тексту.

Google Keep (фото: The Verge)

Bear Markdown Notes

Вартість:

доступна безкоштовна версія

Pro-версія коштує 2,99 долара на місяць або 29,99 долара на рік з 7-денною безкоштовною пробною версією

Bear Markdown Notes - це додаток для пристроїв macOS та iOS з відмінним інтерфейсом та набором функцій. Навіть безкоштовна версія пропонує безліч налаштувань - наприклад, заголовок може бути першим рядком нотатки, або датою і часом. Ви маєте широкий вибір шрифтів і різні варіанти форматування.

Додаток використовує теги для організації нотаток; ви створюєте тег для нотатки, починаючи вибране слово із символу. Слово/фраза потім з'явиться в лівому стовпці, де ви можете клацнути по ньому, щоб знайти всі помічені нотатки. Крім лівого стовпця, у вас є другий стовпець, який показує всі нотатки у виділеному розділі, тоді як головне вікно показує вміст вибраної нотатки.

Ви можете форматувати нотатки різними способами, натискаючи на піктограму BIU (жирний/курсив/підкреслений) у правому верхньому кутку кожної нотатки. Інший значок дозволяє вам побачити статистику нотатки - кількість слів, символів та час її зміни. Ви також можете побачити структуру ваших різних заголовків, підзаголовків та будь-яких зворотних посилань.

З іншого боку, якщо ви хочете синхронізувати свої нотатки між пристроями, вам доведеться оновитись до Pro-версії. З нею ви також отримуєте захист паролем, можливість пошуку всередині вкладень, більше форматів та можливість експортувати нотатки у формати PDF та інші.

Bear Markdown Notes (фото: The Verge)

Evernote

Вартість:

доступна обмежена безкоштовна версія

план Personal коштує 14,99 доларів на місяць або 129,99 доларів на рік

професійний план коштує 17,99 доларів на місяць або 169,99 доларів на рік

Evernote почав свою історію в 2008 році як інноваційний та високо оцінений додаток для нотаток. З грудня 2023 року він обмежує свою безкоштовну версію до 50 нотаток і одного зошита, що робить його практично непридатною для більшості користувачів, крім пробної версії. Тим не менш, платна версія Evernote, як і раніше, добре справляється зі своїм завданням.

Існує кілька способів організувати ваші нотатки: їх можна тегувати та/або призначати папкам, а папки можна групувати в названі "стеки". Ви можете шукати по всіх своїх нотатках, вирізати веб-сторінки різними способами та синхронізувати до двох пристроїв, а також завантажувати до 60 МБ даних на місяць з максимальним розміром нотатки 25 МБ.

Evernote також додає функції штучного інтелекту, такі як AI Note Cleanup, яка використовує ШІ для "очищення" ваших нотаток.

План Personal дозволяє синхронізувати необмежену кількість пристроїв, завантажувати до 10 ГБ даних на місяць з максимальним розміром нотатки 200 МБ, підключити обліковий запис Gmail та багато іншого; професійний план додає додаткову інтеграцію додатків та багато інших функцій.

Evernote (фото: The Verge)

OneNote

Вартість: безкоштовно

У OneNote кожен елемент є сторінкою, і кожна сторінка може містити різні види медіа, включаючи текст, аудіо, зображення, відео, таблиці та малюнки, серед іншого. Сторінки організовані у розділи, а розділи - у блокноти.

Існує безліч способів налаштувати ваші дані, їх організацію та зовнішній вигляд. Ви можете створювати списки справ і нагадування, позначати, виділяти текст як важливий і змінювати його зовнішній вигляд, а також робити різні малюнки у різних кольорах.

Якщо ви використовуєте інші застосунки Microsoft, такі як Outlook, ви можете синхронізувати записи OneNote з ними. Одна річ, яка дає OneNote перевагу перед Evernote: він, як і раніше, повністю безкоштовний. Тому, якщо ви шукаєте альтернативи, варто спробувати OneNote.

OneNote (фото: The Verge)

Joplin

Вартість:

доступна безкоштовна версія

Joplin Basic коштує 2,99 євро на місяць або 28,69 євро (30,76 долара) на рік

Joplin Pro коштує 5,99 євро на місяць або 57,48 євро (61,64 долари) на рік

Joplin - це додаток з відкритим вихідним кодом, який на перший погляд виглядає як спрощена версія Evernote. Він має список папок у крайньому лівому стовпці, стовпець зі списком вмісту папки праворуч від нього та простір для відображення вмісту виділеного запису.

Однак основна відмінність полягає в тому, що Joplin створює прості файли Markdown (на відміну від пропрієтарного формату .enex Evernote), і є навіть перемикач, що дозволяє бачити кожен файл у форматі Markdown. Це зручно, особливо якщо вам подобається дивитися код; єдиною проблемою є те, що посилання не активні у форматі форматованого тексту.

Щоб синхронізувати Joplin між своїми пристроями, вам необхідно налаштувати його з одним із кількох існуючих хмарних сервісів (таких як Dropbox або OneDrive).

Ви також можете використовувати Joplin Cloud, який доступний у платних планах Joplin: Basic, який включає 2 ГБ дискового простору та 10 МБ на замітку або вкладення, та Pro, який пропонує 30 ГБ дискового простору, 200 МБ на замітку чи вкладення та інші функції.

Joplin (фото: The Verge)

UpNote

Вартість:

доступна безкоштовна версія, обмежена 50 нотатками

преміум-версія коштує 1,99 долара на місяць або 39,99 долара за довічну передплату

UpNote - це приваблива і відносно проста в освоєнні програма, яка виглядає як альтернатива Evernote. Вона має приблизно такий самий вигляд: список блокнотів зліва, список нотаток у виділеному блокноті праворуч і головне вікно, що відображає вміст вибраної нотатки.

Додаток пропонує можливість створювати списки справ, вставляти зображення та таблиці, вкладати блокноти один в одного і (якщо у вас є преміум-версія) блокувати певні блокноти.

Є програми для macOS, Windows, Linux, iOS та Android, а також веб-кліпер, який працює з основними браузерами.

Насправді, якщо ви плануєте активно використовувати UpNote, вам доведеться перейти на платний план, який обмежує до 50 нотаток. Після цього преміум-план стане гарним вибором, пропонуючи необмежену кількість нотаток, можливість додавати вкладення (до 20 МБ) та таблиці, більше способів дизайну інтерфейсу та можливість експортувати у різні формати.

UpNote (фото: The Verge)

Notion

Вартість:

доступна безкоштовна версія

платна версія коштує 12 доларів на місяць або 120 доларів на рік

Ви можете почати з різних форматів: таблиці, тимчасової шкали, календаря, списку, створеного шаблону або просто порожній сторінки.

Якщо ви індивідуальний користувач, ви можете створити необмежену кількість сторінок, поділитися своїми даними з кількома додатками, включаючи Slack та GitHub, і надіслати свій контент максимум 10 "гостями" безкоштовно. Фактично, для більшості людей безкоштовною версією буде цілком достатньо.

Платна версія Plus додає необмежене завантаження та деякі додаткові групові функції.

Якщо вам подобається дійсно поринути в роботу складного додатка і возитися з ним, поки він не буде робити все, що ви хочете, і навіть більше, то вам варто спробувати Notion. Однак, якщо все, що ви хочете зробити, це записати свої думки з кількома додатковими опціями, ви можете вибрати щось простіше.

Notion (фото: The Verge)

Obsidian

Вартість:

доступна безкоштовна версія

Sync Standard коштує 5 доларів на місяць або 48 доларів на рік

Sync Plus коштує 10 доларів на місяць або 96 доларів на рік

комерційна ліцензія коштує 50 доларів на рік на людину

Obsidian використовує формат Markdown для своїх нотаток (що означає, що їх можна використовувати в різних застосунках). Ваші нотатки та інші медіа зберігаються локально у сховищі (в основній папці). Існують способи безкоштовної синхронізації між пристроями - залежно від того, які пристрої ви хочете синхронізувати.

Коли ви вперше відкриваєте його після встановлення, ви отримуєте кілька варіантів вибору в лівій частині сторінки: вид графіка, полотна (що дозволяє створювати блок-схему, дошку оголошень або інше компонування). Ви також можете створювати шаблони. І все це не враховуючи різних плагінів, створених його спільнотою. Звичайно, це означає, що, якщо ви хочете дійсно скористатися перевагами Obsidian, вам потрібно вкласти час та зусилля.

Obsidian (фото: The Verge)

Capacities

Вартість:

доступна безкоштовна версія

професійна версія коштує 11,99 доларів на місяць або 119,88 доларів на рік

Коли ви створюєте запис (або об'єкт) у Capacities, перше, що вам потрібно зробити, ще до початку введення тексту, це вибрати категорію, до якої вона відноситься: сторінка (іншими словами, простий документ), зустріч, людина, зображення тощо. д. Тільки тоді ви можете почати створювати свою нотатку.

Capacities може бути дуже корисним, якщо він відповідає вашим розумовим процесам, але вам може знадобитися деяке самонавчання, перш ніж ви будете впевнені в собі.

Базова версія включає необмежену кількість записів, розумні, але обмежені завантаження мультимедіа та синхронізацію між пристроями, серед інших функцій. Професійна версія надає доступ до функцій ШІ та необмежене завантаження мультимедіа, серед інших функцій.

Capacities (фото: The Verge)