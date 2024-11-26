Организуйте свои мысли. 9 незаменимых приложений для фиксации идей и задач на каждый день

Фиксировать идеи и задачи - залог продуктивности в современном мире. В море приложений для заметок и планирования есть настоящие жемчужины, которые могут упростить вашу жизнь.

Про 9 лучших приложений, которые помогут организовать мысли и справляться с задачами ежедневно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Google Keep

Стоимость: бесплатно

Google Keep начинался как довольно простое приложение для заметок. Хотя с момента своего появления в него добавили несколько функций, оно по-прежнему является хорошим и простым способом записывать свои мысли. Поскольку приложение тесно интегрировано с другими приложениями Google, оно особенно хорошо работает, если вы инвестированы в экосистему компании.

Вы можете создавать новые заметки с мгновенными списками, рисунками или изображениями; вы также можете добавлять соавторов и различные фоны. Кроме того, были обещаны некоторые интересные обновления, такие как форматирование текста.

Google Keep (фото: The Verge)

Bear Markdown Notes

Стоимость:

доступна бесплатная версия

Pro-версия стоит 2,99 доллара в месяц или 29,99 доллара в год с 7-дневной бесплатной пробной версией

Bear Markdown Notes - это приложение для устройств macOS и iOS с отличным интерфейсом и набором функций. Даже бесплатная версия предлагает множество настроек - например, заголовок может быть либо первой строкой заметки, либо датой и временем. У вас есть широкий выбор шрифтов и различные варианты форматирования.

Приложение использует теги для организации заметок; вы создаете тег для заметки, начиная выбранное слово с символа. Слово/фраза затем появится в левом столбце, где вы можете щелкнуть по нему, чтобы найти все помеченные заметки. Помимо левого столбца у вас есть второй столбец, который показывает все заметки в выделенном разделе, в то время как главное окно показывает содержимое выбранной заметки.

Вы можете форматировать заметки различными способами, нажимая на значок BIU (жирный/курсив/подчеркнутый) в правом верхнем углу каждой заметки. Другой значок позволяет вам увидеть статистику заметки - количество слов, символов и время ее изменения. Вы также можете увидеть структуру ваших различных заголовков, подзаголовков и любых обратных ссылок.

С другой стороны, если вы хотите синхронизировать свои заметки между устройствами, вам придется обновиться до Pro-версии. С ней вы также получаете защиту паролем, возможность поиска внутри вложений, больше форматов и возможность экспортировать заметки в форматы PDF и другие.

Bear Markdown Notes (фото: The Verge)

Evernote

Стоимость:

доступна ограниченная бесплатная версия

план Personal стоит 14,99 долларов в месяц или 129,99 долларов в год

профессиональный план стоит 17,99 долларов в месяц или 169,99 долларов в год

Evernote начал свою историю в 2008 году как инновационное и высоко оцененное приложение для заметок. С декабря 2023 года он ограничивает свою бесплатную версию до 50 заметок и одной тетради, что делает ее практически непригодной для большинства пользователей, кроме как для пробной версии. Тем не менее, платная версия Evernote по-прежнему хорошо справляется со своей задачей.

Существует несколько способов организовать ваши заметки: их можно тегировать и/или назначать папкам, а папки можно группировать в названные "стеки”. Вы можете искать по всем своим заметкам, вырезать веб-страницы различными способами и синхронизировать до двух устройств, а также загружать до 60 МБ данных в месяц с максимальным размером заметки 25 МБ.

Evernote также добавляет функции искусственного интеллекта, такие как AI Note Cleanup, которая использует ИИ для "очистки" ваших заметок.

План Personal позволяет синхронизировать неограниченное количество устройств, загружать до 10 ГБ данных в месяц с максимальным размером заметки 200 МБ, подключить учетную запись Gmail и многое другое; профессиональный план добавляет дополнительную интеграцию приложений и множество других функций.

Evernote (фото: The Verge)

OneNote

Стоимость: бесплатно

В OneNote каждый элемент является страницей, и каждая страница может содержать различные виды медиа, включая текст, аудио, изображения, видео, таблицы и рисунки, среди прочего. Страницы организованы в разделы, а разделы - в блокноты.

Существует множество способов настроить ваши данные, их организацию и внешний вид. Вы можете создавать списки дел и напоминания, помечать, выделять текст как важный и изменять его внешний вид, а также делать различные рисунки в разных цветах.

Если вы используете другие приложения Microsoft, такие как Outlook, вы можете синхронизировать свои записи OneNote с ними. Одна вещь, которая дает OneNote преимущество перед Evernote: он по-прежнему полностью бесплатен. Поэтому, если вы ищете альтернативы, стоит попробовать OneNote.

OneNote (фото: The Verge)

Joplin

Стоимость:

доступна бесплатная версия

Joplin Basic стоит 2,99 евро (3,21 доллара) в месяц или 28,69 евро (30,76 доллара) в год

Joplin Pro стоит 5,99 евро (6,42 доллара) в месяц или 57,48 евро (61,64 доллара) в год

Joplin - это приложение с открытым исходным кодом, которое на первый взгляд выглядит как несколько упрощенная версия Evernote. Оно имеет список папок в крайнем левом столбце, столбец со списком содержимого папки справа от него и пространство для отображения содержимого выделенной записи.

Однако основное отличие заключается в том, что Joplin создает простые файлы Markdown (в отличие от проприетарного формата .enex Evernote), и есть даже переключатель, позволяющий вам видеть каждый файл в формате Markdown. Это удобно, особенно если вам нравится смотреть код; единственная проблема заключается в том, что ссылки не активны в формате форматированного текста.

Чтобы синхронизировать Joplin между своими устройствами, вам необходимо настроить его с одним из нескольких существующих облачных сервисов (таких как Dropbox или OneDrive).

Вы также можете использовать Joplin Cloud, который доступен в платных планах Joplin: Basic, который включает 2 ГБ дискового пространства и 10 МБ на заметку или вложение, и Pro, который предлагает 30 ГБ дискового пространства, 200 МБ на заметку или вложение и другие функции.

Joplin (фото: The Verge)

UpNote

Стоимость:

доступна бесплатная версия, ограниченная 50 заметками

премиум-версия стоит 1,99 доллара в месяц или 39,99 доллара за пожизненную подписку

UpNote - это привлекательное и относительно простое в освоении приложение, которое выглядит как альтернатива Evernote. Оно имеет примерно такой же вид: список блокнотов слева, список заметок в выделенном блокноте справа и главное окно, отображающее содержимое выбранной заметки.

Приложение предлагает возможность создавать списки дел, вставлять изображения и таблицы, вкладывать блокноты друг в друга и (если у вас есть премиум-версия) блокировать определенные блокноты.

Есть приложения для macOS, Windows, Linux, iOS и Android, а также веб-клиппер, который работает с основными браузерами.

На самом деле, если вы планируете активно использовать UpNote, вам придется перейти на платный план, который ограничивает до 50 заметок. После этого премиум-план станет хорошим выбором, предлагая неограниченное количество заметок, возможность добавлять вложения (до 20 МБ) и таблицы, больше способов дизайна интерфейса и возможность экспортировать в различные форматы.

UpNote (фото: The Verge)

Notion

Стоимость:

доступна бесплатная версия

платная версия стоит 12 долларов в месяц или 120 долларов в год

Вы можете начать с нескольких различных форматов: таблицы, временной шкалы, календаря, списка, созданного шаблона или просто пустой страницы. Если вы индивидуальный пользователь, вы можете создать неограниченное количество страниц, поделиться своими данными с несколькими приложениями, включая Slack и GitHub, и отправить свой контент максимум 10 "гостями" бесплатно. Фактически, для большинства людей бесплатной версии будет вполне достаточно.

Платная версия Plus добавляет неограниченную загрузку и некоторые дополнительные групповые функции.

Если вам нравится действительно погрузиться в работу сложного приложения и возиться с ним, пока оно не будет делать все, что вы хотите, и даже больше, то вам стоит попробовать Notion. Однако, если все, что вы хотите сделать, это записать свои мысли с несколькими дополнительными опциями, вы можете выбрать что-то более простое.

Notion (фото: The Verge)

Obsidian

Стоимость:

доступна бесплатная версия

Sync Standard стоит 5 долларов в месяц или 48 долларов в год

Sync Plus стоит 10 долларов в месяц или 96 долларов в год

коммерческая лицензия стоит 50 долларов в год на человека

Obsidian использует формат Markdown для своих заметок (что означает, что их можно использовать в различных других приложениях). Ваши заметки и другие медиа хранятся локально в хранилище (в основной папке). Существуют способы бесплатной синхронизации между устройствами - в зависимости от того, какие устройства вы хотите синхронизировать.

Когда вы впервые открываете его после установки, вы получаете несколько вариантов выбора в левой части страницы: вид графа, вид холста (который позволяет создавать блок-схему, доску объявлений или другую компоновку). Вы также можете создавать шаблоны. И все это не учитывая различных плагинов, созданных его сообществом. Конечно, это означает, что, если вы хотите действительно воспользоваться преимуществами Obsidian, вам нужно вложить время и усилия.

Obsidian (фото: The Verge)

Capacities

Стоимость:

доступна бесплатная версия

профессиональная версия стоит 11,99 долларов в месяц или 119,88 долларов в год

Когда вы создаете запись (или объект) в Capacities, первое, что вам нужно сделать, еще до начала ввода текста, это выбрать категорию, к которой она относится: страница (другими словами, простой документ), встреча, человек, изображение и т. д. Только тогда вы можете начать создавать свою заметку.

Capacities может быть очень полезным, если он соответствует вашим мыслительным процессам, но вам может потребоваться некоторое самообучение, прежде чем вы будете уверены в себе.

Базовая версия включает неограниченное количество записей, разумные, но ограниченные загрузки мультимедиа и синхронизацию между устройствами, среди других функций. Профессиональная версия предоставляет доступ к функциям ИИ и неограниченную загрузку мультимедиа, среди других функций.

Capacities (фото: The Verge)