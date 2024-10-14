Організуйте прання правильно: 10 порад для полегшення побуту

Прання може бути нелегкою справою, особливо, якщо речей багато, а часу на побут вкрай мало. Але полегшити прання може організація процесу.

Створити систему сортування

Існує декілька методів сортування білизни, які полегшують вибір необхідного режиму та засобів для прання. Серед найбільш популярних систем сортування такі:

Сортування за кольором. Цей метод передбачає розподіл одягу на темний, світлий і рушники (їх потрібно прати окремо). Таке сортування допомагає уникнути перенесення барвника на світлі речі при пранні.

Цей метод передбачає розподіл одягу на темний, світлий і рушники (їх потрібно прати окремо). Таке сортування допомагає уникнути перенесення барвника на світлі речі при пранні. Сортування за типом тканини. Зазвичай цей спосіб полягає в розподілі речей на одяг з делікатних тканин, рушники та інший повсякденний одяг.

Але, який би спосіб ви не обрали, він буде працювати лише тоді, коли його використовують регулярно.

Розставити кошики для брудного одягу в кімнатах

Замість того, щоб витрачати час на збирання брудного одягу по всіх поверхнях в кожній кімнаті, можна поставити кошики або коробки в декількох місцях оселі, в які буде кидатися брудний одяг протягом тижня.

Важливо, щоб кишені одягу були порожніми, а блискавки - застібнутими. Так речі не пошкодяться при пранні. А забруднені ділянки на одязі можна позначити прищіпками.

Цей спосіб підготовки одягу до прання може бути більш ефективним для великої родини, аніж метод сортування на категорії.Кожен член родини може бути відповідальним за те, щоб принести кошик до пральної машинки і завантажити одяг.

Виділити кошик для речей в хімчистку

Немає нічого гіршого, ніж помилково закинути одяг у пральну машину і зіпсувати його. Якщо ви маєте речі, які не можна прати, краще відсортувати їх в окрему коробку, а потім віднести в хімчистку.

Підбирати одяг з одного матеріалу

Організувати прання набагато простіше, якщо більшість вашого одягу має більш-менш однаковий склад тканини. Наприклад, метод сортування на категорії за кольором дійсно працює, якщо ви сортуєте речі з одного матеріалу.

Якщо у вас є значна колекція шовкових речей або кашемірові светри, вам знадобиться окремий сортувальний кошик для них.

Використовувати календар або нагадування

Графік виконання домашніх обов'язків може стати відповіддю на питання, як краще організувати процес прання. Визначте день, коли слід змінити постільну білизну, випрати рушники або сезонний одяг.

Полегшити прання можна за допомогою графіка або нагадувань (ілюстративне фото: Freepik)

Втім, набагато легше випрати одну-дві невеликі купки білизни декілька разів на тиждень, ніж боротися з горою білизни на вихідних. Також рекомендують прати речі вранці або ввечері - тоді вони встигнуть висохти за день чи ніч.

Використовувати сітчасті мішки

Сітчасті мішки для білизни, які можна кидати в пральну машину для прання дрібних речей або одягу з тонкого матеріалу, таких як шкарпетки та дитячий одяг, заощадять час і збережуть спокій.

Більше ніяких загублених шкарпеток або дірочок в одязі - помістивши речі з делікатної тканини в мішок, ви захистите матеріал під час прання.

Відокремити речі для регулярного носіння

Деякі речі, наприклад, теплі светри, не потребують прання після кожного вдягання. Але вони все одно вбирають піт, тож не варто зберігати їх з іншими, абсолютно чистими речами.

Краще відвести окрему поличку або кошик для речей, які можна вдягати декілька разів до носіння.Наприкінці тижня переберіть злегка забруднені речі, перевірте їх на наявність плям і визначте, чи дійсно вони потребують прання.

Маркувати постільну білизну за розміром

Щоб полегшити розподіл вибраної постільної білизни за розміром, на етикетці можна зробити прості маркування перманентним маркером. Так можна швидше зорієнтуватися, до якої кімнати віднести постіль.

Одразу розвішувати випрану білизну

Певні кроки у пральній рутині мають бути своєчасними - як-от сушіння одягу. Розвішування речей після прання допоможе запобігти появі неприємного запаху і плісняви, тож зменшить зусилля для очищення одягу.

Складати сухий одяг стопками

Складання сухого одягу стопками - дієвий спосіб розсортувати речі на будь-які категорії. Наприклад, таким способом можна відокремити речі кожного члена родини, або розкласти одяг за призначенням.

Це допоможе швидко перемістити речі для зберігання на потрібні полиці.