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Как организовать быт и учебу детей во время локдауна: полезные советы родителям

Автор: Роман Мирончук

С завтрашнего дня, 5 апреля, в Киеве начинается жесткий локдаун, во время которого школьники будут учится дистанционно. При этом эксперты рассказали, как организовать быт и учебу детей во время локдауна без вреда психическому здоровью.

Директор частной школы Светлана Залужная дала полезные советы родителям, сообщает "Новое время".

Внутренне нужно согласиться с тем, что опыт дистанционного обучения только обогатит вас и вашего ребенка.

Когда вы будете относиться к дистанционному обучению как к возможности вашего ребенка стать более конкурентным в будущем, то и свою роль в этом процессе сможете реализовать более органично.

В вашем доме должно появиться два ученика: вы и ваш ребенок. Вы должны спланировать день и время, отслеживать процесс. Кроме этого, необходимо ребенка научить быть в контакте с преподавателем, давать и получать обратную связь и строить отношения с группой в дистанционном режиме.

В зависимости от возраста ребенка ваша роль в этом процессе будет меняться.

Наблюдайте за ребенком. При этом наблюдать за ребенком необходимо без критики. Кроме того, нужно проявить терпение. Вы сможете понять, что мотивирует вашего ребенка. Когда он загорается, а когда сдувается. Работает ли он лучше в группе или сам, и другие детали.

Дайте время себе и ребенку и не бойтесь экспериментировать. Родители часто хотят быстрых результатов от детей. Изменения не происходят очень быстро. Также не бойтесь делать что-то по-другому. Поверьте, ничего страшного не случится, если ваш ребенок попросит учителя сделать другую работу или прочесть другую книгу.

Делайте паузы и пополняйте свои силы. Если почувствуете, что устали, то отложите воспитание и помощь ребенку с уроками. Каждая ссора разрушает ваши отношения с детьми.

Духовная связь с ребенком помогает ему в будущем принимать удары судьбы и в сложных моментах взросления иметь внутренние опоры.

Старайтесь поощрять интерес ребенка к знаниям. Обеспечьте доступ к научно-развлекательным программам, мультфильмам. Найдите интересующие ребенка образовательные курсы для школьников на образовательных платформах, чтобы углубить его интерес и не дать заскучать на карантине.

Мы также писали о полном списке запретов, и что разрешено на жестком локдауне.

Ранее мы писали, как заменить тренировки в зале во время локдауна.

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