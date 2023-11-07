"Організм не зміг впоратися". Відома українська співачка потрапила до лікарні

Українська співачка Маша Фокіна потрапила до лікарні. За словами онуки першого прем'єр-міністра України, вона пережила нервове виснаження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Маша Фокіна потрапила до лікарні

Виконавиця звернулася за допомогою до медиків, коли зрозуміла, що її організм не може впоратися самостійно.

Маша Фокіна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashafokina)

"Останнім часом у моєму житті відбулося багато різних подій. На жаль, вони не з приємних. Людський організм - це дуже сильний механізм, але і він має межу. На жаль, це сталося зі мною… Він не зміг впоратися самостійно, тому довелося звертатися до людей, які вміють цей механізм відновлювати. У мене нервове виснаження…", - поділилась знаменитість.

Артистка декілька днів перебувала у лікарні під наглядом лікарів, а згодом її відпустили додому.

Маша Фокіна у лікарні (фото: instagram.com/mashafokina)

Зараз вона себе добре почуває.

"Довелося декілька днів полежати під наглядом лікарів, але мене вже перевели на домашнє лікування", - додала зірка.

Що відомо про Машу Фокіну

Маша є донькою українського бізнесмена Ігоря Фокіна, а також онукою першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Маша Фокіна з дідусем (фото: instagram.com/mashafokina)

Вперше на сцені вона засвітилась у 2003 році, знявши спільний кліп на пісню "Ночью" разом з гуртом "4 Королі".

А вже у 2007 випустила альбом "Гордая". Згодом співачка взяла творчу перерву, знімаючись у різних проєктах та серіалах, і повернулась на сцену у 2017 з піснею "Ашанти" спільно з ISAAK.

З 2020 року вона займається дизайном одягу.



Маша Фокіна (фото: instagram.com/mashafokina)