"Організм не зміг впоратися". Відома українська співачка потрапила до лікарні
Українська співачка Маша Фокіна потрапила до лікарні. За словами онуки першого прем'єр-міністра України, вона пережила нервове виснаження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Маша Фокіна потрапила до лікарні
Виконавиця звернулася за допомогою до медиків, коли зрозуміла, що її організм не може впоратися самостійно.
Маша Фокіна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashafokina)
"Останнім часом у моєму житті відбулося багато різних подій. На жаль, вони не з приємних. Людський організм - це дуже сильний механізм, але і він має межу. На жаль, це сталося зі мною… Він не зміг впоратися самостійно, тому довелося звертатися до людей, які вміють цей механізм відновлювати. У мене нервове виснаження…", - поділилась знаменитість.
Артистка декілька днів перебувала у лікарні під наглядом лікарів, а згодом її відпустили додому.
Маша Фокіна у лікарні (фото: instagram.com/mashafokina)
Зараз вона себе добре почуває.
"Довелося декілька днів полежати під наглядом лікарів, але мене вже перевели на домашнє лікування", - додала зірка.
Що відомо про Машу Фокіну
Маша є донькою українського бізнесмена Ігоря Фокіна, а також онукою першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.
Маша Фокіна з дідусем (фото: instagram.com/mashafokina)
Вперше на сцені вона засвітилась у 2003 році, знявши спільний кліп на пісню "Ночью" разом з гуртом "4 Королі".
А вже у 2007 випустила альбом "Гордая". Згодом співачка взяла творчу перерву, знімаючись у різних проєктах та серіалах, і повернулась на сцену у 2017 з піснею "Ашанти" спільно з ISAAK.
З 2020 року вона займається дизайном одягу.
Маша Фокіна (фото: instagram.com/mashafokina)
Нещодавно Богдан Буше описав повну картину свого захворювання.
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