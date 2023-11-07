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"Организм не смог справиться". Известная украинская певица попала в больницу

Вторник 07 ноября 2023 14:50
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"Организм не смог справиться". Известная украинская певица попала в больницу Маша Фокина (фото: instagram.com/mashafokina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Маша Фокина попала в больницу. По словам внучки первого премьер-министра Украины, она пережила нервное истощение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Маша Фокина попала в больницу

Исполнительница обратилась за помощью к медикам, когда поняла, что ее организм не может справиться самостоятельно.

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу

Маша Фокина попала в больницу (фото: instagram.com/mashafokina)

"В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. К сожалению, они не из приятных. Человеческий организм - это очень сильный механизм, но и он имеет предел. К сожалению, это произошло со мной... Он не смог справиться самостоятельно, поэтому пришлось обращаться к людям, которые умеют этот механизм восстанавливать. У меня нервное истощение...", - поделилась знаменитость.

Артистка несколько дней находилась в больнице под наблюдением врачей, а затем ее отпустили домой.

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу

Маша Фокина в больнице (фото: instagram.com/mashafokina)

Сейчас она хорошо себя чувствует.

"Пришлось несколько дней полежать под наблюдением врачей, но меня уже перевели на домашнее лечение", - добавила звезда.

Что известно о Маше Фокиной

Маша - дочь украинского бизнесмена Игоря Фокина, а также внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу

Маша Фокина с дедушкой (фото: instagram.com/mashafokina)

Впервые на сцене она засветилась в 2003 году, сняв общий клип на песню "Ночью" вместе с группой "4 Короля".

А уже в 2007 году выпустила альбом "Гордая". Впоследствии певица взяла творческий перерыв, снимаясь в разных проектах и сериалах, и вернулась на сцену в 2017 году с песней "Ашанты" совместно с ISAAK.

С 2020 года она занимается дизайном одежды.

&quot;Организм не смог справиться&quot;. Известная украинская певица попала в больницу
Маша Фокина (фото: instagram.com/mashafokina)

Недавно Богдан Буше описал полную картину своего заболевания.

Также мы рассказывали, что в Польше нашли мертвую украинку, которая вышла из больницы и не вернулась.

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