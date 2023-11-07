"Организм не смог справиться". Известная украинская певица попала в больницу

Украинская певица Маша Фокина попала в больницу. По словам внучки первого премьер-министра Украины, она пережила нервное истощение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Маша Фокина попала в больницу

Исполнительница обратилась за помощью к медикам, когда поняла, что ее организм не может справиться самостоятельно.

Маша Фокина попала в больницу (фото: instagram.com/mashafokina)

"В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. К сожалению, они не из приятных. Человеческий организм - это очень сильный механизм, но и он имеет предел. К сожалению, это произошло со мной... Он не смог справиться самостоятельно, поэтому пришлось обращаться к людям, которые умеют этот механизм восстанавливать. У меня нервное истощение...", - поделилась знаменитость.

Артистка несколько дней находилась в больнице под наблюдением врачей, а затем ее отпустили домой.

Маша Фокина в больнице (фото: instagram.com/mashafokina)

Сейчас она хорошо себя чувствует.

"Пришлось несколько дней полежать под наблюдением врачей, но меня уже перевели на домашнее лечение", - добавила звезда.

Что известно о Маше Фокиной

Маша - дочь украинского бизнесмена Игоря Фокина, а также внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

Маша Фокина с дедушкой (фото: instagram.com/mashafokina)

Впервые на сцене она засветилась в 2003 году, сняв общий клип на песню "Ночью" вместе с группой "4 Короля".

А уже в 2007 году выпустила альбом "Гордая". Впоследствии певица взяла творческий перерыв, снимаясь в разных проектах и сериалах, и вернулась на сцену в 2017 году с песней "Ашанты" совместно с ISAAK.

С 2020 года она занимается дизайном одежды.



Маша Фокина (фото: instagram.com/mashafokina)