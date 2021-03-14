Ваш організм потребує води: 7 ознак зневоднення, які не можна ігнорувати

Водний баланс в організмі людини відіграє дуже важливу роль і зневоднення стає причиною багатьох захворювань і неприємних станів. Люди помилково вважають, що добову потребу можна задовольнити чаєм і іншими напоями. Але на жаль, у кожної людини є своя добова потреба води.

Якими сигналами організм повідомляє про зневодненні і які 7 ознак категорично не можна ігнорувати, розповіли в матеріалі Maximum.

Втома

При зневодненні падає тиск, прискорюється серцевий ритм – через те, що кров починає повільніше надходити в мозок. В комплексі все це призводить до занепаду сил. Фахівці радять у таких випадках не пити чергову чашку кави – вона погіршить стан. А ось випити склянку води допоможе відчути прилив сил.

Сухість шкіри

Це один з чинників, який вказує на постійну нестачу рідини в організмі. Тьмяність, стягнення або лущення шкіри, круги під очима і зморшки – в цьому винен не недосип або вік, а саме дефіцит води в організмі. Не поспішайте виправляти дефекти спеціальними кремами, спробуйте збільшити у своєму раціоні звичайну воду і продукти з вітамінами.

М'язові спазми

Зневоднення уповільнює кровообіг і це може викликати м'язові спазми. Організм самостійно переводить рідину з м'язів в органи, щоб не допустити зневоднення. Судоми – неприємний стан, але їх можна уникнути за допомогою нормалізації водного балансу.

Набряки

Організм затримує в тканинах воду і це уповільнює кровообіг, обмін речовин і призводить до набряків. Надлишок води не призводить до набряків, як вважають люди. Призводить до набряків якраз зневоднення і лікарі рекомендують випивати не менше двох літрів на день. Чай, кава і соки сюди не входять, оскільки вони теж здатні зневоднювати організм.

Головні болі

Від зневоднення починає знижуватися рівень серотоніну в крові, а це провокує гострий біль в області скронь. Низький рівень рідини в організмі негативно впливає на кровоносні судини й це викликає мігрені. Замість знеболювального медики рекомендують випити склянку води та почекати.

Дратівливість

Вчені впевнені, що від рівня води в організмі залежить навіть настрій людини. Дефіцит рідини може викликати роздратування. Якщо рівень води в організмі падає до 1%, то можуть початися навіть нервові припадки. Якщо відчуваєте, що готові зірватися на когось або що вас дратує – випийте склянку води.

Втрата ваги

Не варто сильно радіти раптовому схудненню. У вас пішли не зайві кілограми, а рідина з організму. Якщо процес втрати ваги стався різко і без причин – потрібно звернутися до лікаря, оскільки це може говорити не тільки про зневоднення, але і про інші порушення здоров'я.