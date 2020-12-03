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Организм требует цинка: три признака, на которые нужно обратить внимание

Автор: Анна Шиканова

Цинк является очень важным микроэлементом для здоровья человека и иммунитета. Когда количество цинка в организме снижается, то проблемы со здоровьем начинают усиливаться, человек становится более восприимчивым к вирусам и инфекциям, а заболевания переносит в тяжелой форме.

Медики назвали три признака того, что в организме не хватает цинка и нужно подпитать себя этим микроэлементом. Об этом пишет издание Express.

Первый признак – это сахарный диабет. При высоком уровне уровня глюкозы в крови цинк выводиться из организма вместе с мочой. Как показывают недавние исследования, этот микроэлемент помогает в выработке и секреции инсулина.

"Не менее важен цинк при первых признаках простуды. Это второй состояние, когда этот микроэлемент необходим организму человека. Есть убедительные доказательства эффективности добавок цинка при болях в горле", - рассказала врач Яна Туллберг.

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Еще один признак нехватки цинка в организме – это проблемы у детей с желудком. Врачи назначают детям цинк при диарее. Он способен восстановить баланс микроэлемента в организме не только при расстройстве кишечника у детей, но и у взрослых.

Специалисты отмечают, что перед приемом цинка нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы знать, в какой дозе необходимо употреблять этот микроэлемент.

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