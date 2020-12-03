Організм вимагає цинку: три ознаки, на які потрібно звернути увагу

Цинк є дуже важливим мікроелементом для здоров'я людини та імунітету. Коли кількість цинку в організмі знижується, то проблеми зі здоров'ям починають посилюватися, людина стає більш сприйнятливою до вірусів та інфекцій, а захворювання переносить у важкій формі.

Медики назвали три ознаки того, що в організмі не вистачає цинку і потрібно підживити себе цим мікроелементом. Про це пише видання Express.

Перша ознака – це цукровий діабет. При високому рівні рівня глюкози в крові цинк виводитися з організму разом з сечею. Як показують недавні дослідження, цей мікроелемент допомагає у виробленні та секреції інсуліну.

"Не менш важливий цинк при перших ознаках застуди. Це другий стан, коли цей мікроелемент необхідний організму людини. Є переконливі докази ефективності добавок цинку при болях в горлі", - розповіла лікар Яна Туллберг.

Ще одна ознака нестачі цинку в організмі – це проблеми у дітей зі шлунком. Лікарі призначають дітям цинк при діареї. Він здатний відновити баланс мікроелемента в організмі не тільки при розладі кишківника у дітей, але й у дорослих.

Фахівці відзначають, що перед прийманням цинку потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем, щоб знати, в якій дозі необхідно вживати цей мікроелемент.

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