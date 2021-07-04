Организм сходит с ума от перепадов погоды: что с этим можно сделать

Она отметила, что погодные условия действительно влияют на человека, особенно чувствительных в психоэмоциональном плане. Именно такие люди более подвержены метеозависимости.

"Налаживание и снижение напряжения, урегулирование эмоционального состояния, реагирования, воздействия внутренних и внешних факторов, тревожности и страхов, фобий – психотерапевтическими техниками и методами позволяет облегчить и восстановить свое состояние, в том числе и сон", - отмечает психолог.

Она добавила, что умение и опыт справляться с такими нагрузками помогут потом в будущем справляться в других сложных ситуациях или в напряженных периодах.

Среди основных таких методов – это осознание своих потребностей в данный момент. Это позволяет получить желаемого хотя бы часть: вовремя выспаться, не полениться в какой-то момент, чтобы зарядиться энергией, меньше ссориться и конфликтовать, поехать в новое или незнакомое место, чтобы получить заряд и развеяться психологически.

"Можно регулировать физически психологическим или наоборот, чтобы сбалансировать их. Некоторые терапии практикуют единение с природой, как методы воздействия на целостное состояние и организм человека: музыкотерапия, иппотерапия, сон на ульях, шум ветра, реки, леса, пение птиц, лежание на земле, в гамаке. Можно попросить помощи, поддержки, массажа у того, кто есть рядом, в отношениях. То есть, простые вещи, которые мы вытесняем из-за ежедневных забот о чем-то, или о ком-то, и забываем о себе", - объяснила Богдана Янкив.

По словам психолога, когда достаточно времени, чтобы поспать, дать себе возможность отдохнуть, поесть и попить именно то, что хочется, сделать мелкие дела или подарок – благодарность себе за это автоматически придает сил, энергии, повышает самоценность, значимость. При этом улучшается результат при удовлетворении последующих задач, даже рутинных и трудоемких.

"Ощущение бережности к себе можно наработать, и в будущем это поможет избежать многих сложных ситуаций, так как появится знание и умение вовремя остановиться, понять и удовлетворить свою потребность в данный момент", - резюмировала психолог.