Організм божеволіє від перепадів погоди: що з цим можна зробити

Вона зазначила, що погодні умови дійсно впливають на людину, особливо чутливих в психоемоційному плані. Саме такі люди більш схильні до метеозалежності.

"Налагодження і зниження напруги, врегулювання емоційного стану, реагування, впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, тривожності та страхів, фобій – психотерапевтичними техніками та методами дозволяє полегшити й відновити свій стан, в тому числі й сон", - зазначає психолог.

Вона додала, що вміння і досвід справлятися з такими навантаженнями допоможуть потім в майбутньому справлятися в інших складних ситуаціях або в напружених періодах.

Серед основних таких методів - це усвідомлення своїх потреб в цю хвилину. Це дозволяє отримати бажаного хоча б частину: вчасно виспатися, не полінуватися в якийсь момент, щоб зарядитися енергією, менше сваритися і конфліктувати, поїхати в нове або незнайоме місце, щоб отримати заряд і розвіятися психологічно.

"Можна регулювати фізично психологічним або навпаки, щоб збалансувати їх. Деякі терапії практикують єднання з природою, як методи впливу на цілісний стан і організм людини: музикотерапія, іпотерапія, сон на вуликах, шум вітру, річки, ліси, спів птахів, лежання на землі, в гамаку. Можна попросити допомоги, підтримки, масажу у того, хто є поруч, у відносинах. Тобто, прості речі, які ми витісняємо через щоденні турботи про щось, або про когось, і забуваємо про себе",- пояснила Богдана Янків.

За словами психолога, коли достатньо часу, щоб поспати, дати собі можливість відпочити, поїсти та попити саме те, що хочеться, зробити дрібні справи або подарунок – подяка собі за це автоматично додає сил, енергії, підвищує самоцінність, значущість. При цьому поліпшується результат при задоволенні наступних завдань, навіть рутинних і трудомістких.

"Відчуття дбайливості до себе можна напрацювати, і в майбутньому це допоможе уникнути багатьох складних ситуацій, оскільки з'явиться знання і вміння вчасно зупинитися, зрозуміти та задовольнити свою потребу в цей момент", - резюмувала психолог.