Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда нужно поберечь головы
Магнитные бури способны оказывать влияние на здоровье человека и его настроение. Это явление характеризуется вспышками на солнце, следствием которых появляется большое количество заряженных частичек в космическом пространстве. Как только эти балансирующие частички достигают атмосферу Земли – происходит геомагнитное колебание.
Какие дни в июле 2021 года могут стать опасными для здоровья – читайте в нашем материале.
Магнитные бури более сильное влияние оказывают на физически ослабленных людей и тех, у кого есть хронические заболевания – их называют метеозависимыми. Однако и абсолютно здоровые люди могут отреагировать на геомагнитные колебания – у них может появиться головная боль, раздражительность, измениться настроение. Могут быть проявления апатии, агрессии, сонливости или бессонницы и невозможность сконцентрироваться.
Календарь магнитных бурь на июль 2021
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первой половине июля ощутимых магнитных колебаний не прогнозируется. И после сильной магнитной бури в середине июня мы получим довольно долгую передышку.
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В середине июля нас может накрыть мощной магнитной бурей, которая вызовет не только ухудшение самочувствия, но и спровоцирует расстройства нервной системы – срывы, агрессию, перепады эмоций, апатию или депрессию. Эта буря накроет Землю 15 июля.
Еще одна небольшая вспышка ожидается в конце июля – 29 числа. Буря будет средней мощности.
Как пережить магнитные бури
- Спите не менее 8 часов в сутки. Не нарушайте режим сна, и соблюдайте время отхода ко сну и пробуждения постоянно.
- Питайтесь правильно – больше фруктов и овощей, больше воды. Меньше острых и вредных блюд, минимум алкоголя и кофе.
- Делайте зарядку, совершайте пешие прогулки, дышите свежим воздухом.
- Снять напряжение поможет контрастный душ или расслабляющая ванна.
- Держите под руками необходимые лекарства и проконсультируйтесь с врачом по поводу хронических заболеваний.
- Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений.
- Постарайтесь в такие дни не выполнять работу на максимуме сосредоточенности или монотонную.
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