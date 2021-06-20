Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда нужно поберечь головы

Магнитные бури способны оказывать влияние на здоровье человека и его настроение. Это явление характеризуется вспышками на солнце, следствием которых появляется большое количество заряженных частичек в космическом пространстве. Как только эти балансирующие частички достигают атмосферу Земли – происходит геомагнитное колебание.

Какие дни в июле 2021 года могут стать опасными для здоровья – читайте в нашем материале.

Магнитные бури более сильное влияние оказывают на физически ослабленных людей и тех, у кого есть хронические заболевания – их называют метеозависимыми. Однако и абсолютно здоровые люди могут отреагировать на геомагнитные колебания – у них может появиться головная боль, раздражительность, измениться настроение. Могут быть проявления апатии, агрессии, сонливости или бессонницы и невозможность сконцентрироваться.

Календарь магнитных бурь на июль 2021

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первой половине июля ощутимых магнитных колебаний не прогнозируется. И после сильной магнитной бури в середине июня мы получим довольно долгую передышку.

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В середине июля нас может накрыть мощной магнитной бурей, которая вызовет не только ухудшение самочувствия, но и спровоцирует расстройства нервной системы – срывы, агрессию, перепады эмоций, апатию или депрессию. Эта буря накроет Землю 15 июля.

Еще одна небольшая вспышка ожидается в конце июля – 29 числа. Буря будет средней мощности.

Как пережить магнитные бури