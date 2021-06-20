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Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда нужно поберечь головы

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Воскресенье 20 июня 2021 15:25
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда нужно поберечь головы Магнитные бури в июле 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны оказывать влияние на здоровье человека и его настроение. Это явление характеризуется вспышками на солнце, следствием которых появляется большое количество заряженных частичек в космическом пространстве. Как только эти балансирующие частички достигают атмосферу Земли – происходит геомагнитное колебание.

Какие дни в июле 2021 года могут стать опасными для здоровья – читайте в нашем материале.

Магнитные бури более сильное влияние оказывают на физически ослабленных людей и тех, у кого есть хронические заболевания – их называют метеозависимыми. Однако и абсолютно здоровые люди могут отреагировать на геомагнитные колебания – у них может появиться головная боль, раздражительность, измениться настроение. Могут быть проявления апатии, агрессии, сонливости или бессонницы и невозможность сконцентрироваться.

Календарь магнитных бурь на июль 2021

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в первой половине июля ощутимых магнитных колебаний не прогнозируется. И после сильной магнитной бури в середине июня мы получим довольно долгую передышку.

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда нужно поберечь головы

Скриншот

В середине июля нас может накрыть мощной магнитной бурей, которая вызовет не только ухудшение самочувствия, но и спровоцирует расстройства нервной системы – срывы, агрессию, перепады эмоций, апатию или депрессию. Эта буря накроет Землю 15 июля.

Еще одна небольшая вспышка ожидается в конце июля – 29 числа. Буря будет средней мощности.

Как пережить магнитные бури

  • Спите не менее 8 часов в сутки. Не нарушайте режим сна, и соблюдайте время отхода ко сну и пробуждения постоянно.
  • Питайтесь правильно – больше фруктов и овощей, больше воды. Меньше острых и вредных блюд, минимум алкоголя и кофе.
  • Делайте зарядку, совершайте пешие прогулки, дышите свежим воздухом.
  • Снять напряжение поможет контрастный душ или расслабляющая ванна.
  • Держите под руками необходимые лекарства и проконсультируйтесь с врачом по поводу хронических заболеваний.
  • Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений.
  • Постарайтесь в такие дни не выполнять работу на максимуме сосредоточенности или монотонную.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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