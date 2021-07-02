Організатори "Міс Україна" не можуть знайти конкурсанток без збільшених губ і тату (відео)

Цього року організатори конкурсу "Міс Україна" зіткнулися зі складнощами. Адже вони не можуть знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Які умови конкурсу?

Так, відбір конкурсу дещо змінився через нових партнерів зі Сполучених Штатів. Вони вимагають аби дівчата були без імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся і без татуювань.

Організатори конкурсу скаржаться, що після змін у відборі не можуть знайти 25 ідеальних конкурсанток. Проте охочих взяти участь десятки.

Також до участі у конкурсу допускаються дівчата від 17 до 26 років ростом від 168 см. Окрім того, організатори конкурсу розповідають про випадки, коли конкурсантки надсилають неправдиві фото своєї зовнішності.

Після успішного проходження кандидатку викликають на співбесіду.

За словами директора конкурсу Вероніки Шипцової, у конкурсанток вони також запитують про якісь моральні та інтелектуальні цінності.

"Якщо вона запитує про вартість участі, про те, які перспективи фінансові дасть перемогу у конкурсі, це зовсім інше", – додала вона.

Крім того, на дівчат чекають відвідини культурних, благодійних та спортивних заходів, що є частиною конкурсу "Міс Україна". Це також відсіює частину претенденток на звання найкрасивішої.