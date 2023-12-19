Організатори Євробачення 2024 показали, якою буде сцена кокурса (фото)

Як виглядає сцена Євробачення 2024

Телекомпанія SVT вже опублікувала, якою буде графіка сцени та дизайн освітлення для пісенного конкурсу Євробачення 2024, який проходитиме на арені Мальме у Швеції.

Рухливі світлодіодні куби, світлодіодна підлога, яскраве світло, відео та сценічна технологія поєднуватимуться, щоб створювати вражаючі варіації на самій арені, де пройде конкурс. Тоді як сцена розміщена прямо посередині локації у формі хреста, що є унікальним дизайном.

Колірна гама сцени є синьою, як і освітлення зали, а ось дизайн, що є на сцені вже виконано з яскраво-рожевого кольору ілюмінації.

Дизайн сцени та освітлення для Євробачення 2024 привертає увагу аудиторії більше, ніж будь-коли раніше і глядач зможе відчути візуально революційну концепцію сцени, яка розташована в центрі та буде оточена глядачами.

Відправною точкою є монументальна інсталяція відео та світла, яка розміщена просто над сценою, де дизайн освітлення був створений, так, щоб охопити артистів та їхні виступи повною мірою.

Як вигляадає сцена Євробачення 2024 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Всі залучені елементи, дозволяють створювати велику кількість унікальних образів для різноманітних виступів, таким чином стаючи ближчими до живої аудиторії та глядачів по ту сторону екрана.

"Ми з великою гордістю представляємо наше бачення дизайну сцени та освітлення для пісенного конкурсу Євробачення 2024. Ми ще не бачили нічого подібного на Євробаченні і ця концепція дає безмежні можливості створювати унікальні простори та вираження, як для артистів на сцені, так і для інтервальних виступів Творіння Флоріана та Фредріка просто фантастичне, і буде дуже цікаво побачити кінцевий результат", - каже виконавчий продюсер Ебба Адіельссон.