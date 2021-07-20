Организатор шоу Ани Лорак в Одессе назвал украинское будущее "хе*ней" и призвал "гнать нациков"

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал, что украинское будущее в Украине это "х**ня" и обещал "гонят нациков", - говорится в публикации.

Также он напомнил, что выступления Лорак запланировано в одесском клубе "Итака" на 16 и 17 августа.

Стерненко выложил скрин переписки Вознюка с пользователями сети, в которой тот грубо критиковал нормы "языкового закона" об правилах использования государственного языка, в частности, в образовательной и культурной сферах.

Артем Вознюк (фото: facebook.com/media)

В комментариях отмечают, что изречения предпринимателя, владельца "Просто Ради.О" и сети кинотеатров в разных городах Украины Вознюка даже напоминают разжигание вражды на языковой почве.

Вот что писал Вознюк:

"Что? Что за идиотизм? Что значит украинское будущее? Что за х**ня? Я живу в родном городе. Мои родители, дедушки и бабушки говорили и говорят на русском. Это мой город! Ясно?! Воевать буду за русский язык, если потребуется!..

...Предатели греб**ые! Совсем уже ох**нели! Еще выгонять меня?! Раньше я был толерантен - теперь х*р вам!..

...Надо организовывать нормальных русскоязычных людей и гнать поганой метлой нациков!"

Фото: скрин facebook.com/sternenko