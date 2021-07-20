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Организатор шоу Ани Лорак в Одессе назвал украинское будущее "хе*ней" и призвал "гнать нациков"

Новина українською →
Одесса, Вторник 20 июля 2021 13:32
Организатор шоу Ани Лорак в Одессе назвал украинское будущее "хе*ней" и призвал "гнать нациков" Фото: Организатор концерта Ани Лорак в Одессе попал в скандал (facebook.com/AniLorak)
Автор: Владимир Костырин

Организатор концертов Ани Лорак в Одессе Артем Вознюк заявил о намерении "воевать" за русский язык в Украине, назвал сторонников украинизации "нациками" и призвал их "гнать поганой метлой".

На соответствующие высказывания, которые бизнесмен сделал в сети, обратил внимание активист Сергей Стерненко в Facebook.

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал, что украинское будущее в Украине это "х**ня" и обещал "гонят нациков", - говорится в публикации.

Также он напомнил, что выступления Лорак запланировано в одесском клубе "Итака" на 16 и 17 августа.

Стерненко выложил скрин переписки Вознюка с пользователями сети, в которой тот грубо критиковал нормы "языкового закона" об правилах использования государственного языка, в частности, в образовательной и культурной сферах.

Организатор шоу Ани Лорак в Одессе назвал украинское будущее &quot;хе*ней&quot; и призвал &quot;гнать нациков&quot;

Артем Вознюк (фото: facebook.com/media)

В комментариях отмечают, что изречения предпринимателя, владельца "Просто Ради.О" и сети кинотеатров в разных городах Украины Вознюка даже напоминают разжигание вражды на языковой почве.

Вот что писал Вознюк:

"Что? Что за идиотизм? Что значит украинское будущее? Что за х**ня? Я живу в родном городе. Мои родители, дедушки и бабушки говорили и говорят на русском. Это мой город! Ясно?! Воевать буду за русский язык, если потребуется!..

...Предатели греб**ые! Совсем уже ох**нели! Еще выгонять меня?! Раньше я был толерантен - теперь х*р вам!..

...Надо организовывать нормальных русскоязычных людей и гнать поганой метлой нациков!"

Организатор шоу Ани Лорак в Одессе назвал украинское будущее &quot;хе*ней&quot; и призвал &quot;гнать нациков&quot;

Фото: скрин facebook.com/sternenko

Ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк жестко "разнес" ведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного из-за Ани Лорак, а концертного директора певицы вообще "забанил" в сети.

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Ани Лорак Одесса скандал язык концерт русский язык
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