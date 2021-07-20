Організатор шоу Ані Лорак в Одесі назвав українське майбутнє "хе*нею" і закликав "гнати нациків"

Організатор концертів Ані Лорак в Одесі Артем Вознюк заявив про намір "воювати" за російську мову в Україні, назвав прихильників українізації "нациками" і закликав їх "гнати поганою мітлою".

На відповідні висловлювання, які бізнесмен зробив у мережі, звернув увагу активіст Сергій Стерненко в Facebook .

"А це організатор концерту Ані Лорак в Одесі. Артем Вознюк, власник кінотеатру "Москва". Писав що українське майбутнє в Україні це "х**ня" та обіцяв "гонять нациков", - йдеться в публікації.

Також він нагадав, що виступи Лорак заплановано в одеському клубі "Ітака" на 16 і 17 серпня.

Стерненко виклав скрін листування Вознюка з користувачами мережі, в якій той грубо критикував норми "мовного закону" про правила використання державної мови, зокрема, в освітній і культурній сферах.

Артем Вознюк (фото: facebook.com/media)

У коментарях зазначають, що вислови підприємця, власника "Просто Раді.О" та мережі кінотеатрів у різних містах України Вознюка навіть нагадують розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті.

Ось що писав Вознюк:

"Що? Що за ідіотизм? Що значить українське майбутнє? Що за х**ня? Я живу в рідному місті. Мої батьки, дідусі та бабусі говорили і говорять російською. Це моє місто! Ясно?! Воювати буду за російську мову, якщо буде потрібно!..

...Зрадники грьоб**і! Зовсім вже охр**или! Ще виганяти мене?! Раніше я був толерантний - тепер х*р вам!..

...Треба організовувати нормальних російськомовних людей і гнати поганою мітлою нациків!"

Фото: скрін facebook.com/sternenko