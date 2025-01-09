Орендарі перетворили квартиру з шикарним євроремонтом на курник: власник у шоці

Житель Шанхаю потрапив у неймовірну ситуацію. Він два роки назад здав в оренду свою нову квартиру з шикарним ремонтом орендаторам. І все було добре, він вчасно отримував орендну плату, скарг не було.

Але нещодавно сусіди сповістила власника квартири, що там коїться щось незрозуміло - вони чують дивні звуки й від квартири йде неприємний запах.

Чоловік почав непокоїтися і поїхав перевіряти своє майно. І був просто шокований, бо в його шикарній квартирі було повно курей, які ходять по підлозі та літають.

"Там жахливо смердить. І підлога, і стіни сильно зруйновані. Вона потребує капітального ремонту і все повністю потрібно купляти нове, бо інакше там ніхто не зможе жити", - каже власник житла.

Як квартира виглядала після ремонту (скриншот)

Звісно, що орендна плата, яку чоловік отримував за останні два роки, буде недостатньою для покриття вартості ремонту та купівлі нових меблів.

Одна з сусідок розповіла, що вона та інші сусіди вже поскаржилися в адміністрацію на сморід, що виходить з квартири. Але орендар просто закрив вікна і більше нічого робити не став.

Як квартира виглядає тепер (скриншот)

"Мені було дуже сумно, що будинок, в який я вклав стільки грошей, сил та енергії, щоб його зробити гарним, був зруйнований таким чином. І це був перший випадок, коли я його здав", - каже власник.

За законом власник квартири має право подати на орендаря до суду та вимагати відшкодування значної шкоди, завданої його майну. Але немає жодних гарантій, що він доб'ється компенсації.