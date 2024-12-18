І гроші взяла, і сім'ю зберегла. Жінка вправно одурила коханку чоловіка на чималеньку суму

На південному сході Китаю, у містечку Шиші розгорілася ціла судова тяганина за чоловіка. Жінка провернула авантюру, яка допомогла їй і чоловіка втримати, ще й отримати чималу суму грошей від коханки.

Як жінка одурила коханку чоловіка та скільки з неї отримала, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на South China Morning Post.

Коханка заплатила законній дружині 1,2 мільйона юанів (165 тисяч доларів) за те, що вона погодиться на розлучення і відпустить чоловіка. Але ображена дружина пообіцяла все зробити, взяла гроші у коханки й…відмовилася розірвати шлюб.

Чоловік на прізвище Хан побрався зі своєю дружиною Ян в грудні 2013 року. У шлюбі народилося двоє діточок.

Згодом у Хана почався роман з колегою по роботі Ши, а у листопаді 2022 року коханка народила від нього сина. Ши дуже хотіла офіційно оформити стосунки з Ханом, тому й запропонувала законній дружині винагороду за розлучення 2 мільйони юанів (280 тисяч доларів) при умові, що жінка сама ініціює розлучення.

Вона віддала першу частину і фактично лишилася ні з чим, бо законна дружина її одурила. Розчарована коханка подала до суду і зажадала повернення всієї суми з процентами. У позові вона вказала, що була "усна домовленість".

Але суддя відхилив вимоги позивачки та заявив, що платіж порушує суспільні та моральні норми, а ще й громадський порядок.

Під час розгляду справи у суді з'ясувалося, що Хан, маючи дружину, витратив понад 6 мільйонів юанів (825 тисяч доларів) на коханку. Юрист пояснив, що у таких випадках суд навряд стане на бік третьої сторони.

"Будь-які значні активи, придбані одруженим чоловіком без згоди дружини, вважаються спільною власністю подружжя. Дружина має законне право вимагати повернення своєї частки від третьої особи", - пояснив правознавець.

Тому Ян має право вимагати третину коштів, витрачених на коханку, а її чоловік може отримати покарання за потенційне двоєженство, оскільки він фактично мав сім'ї з двома різними жінками, і від кожної у нього є діти.