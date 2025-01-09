Арендаторы превратили квартиру с шикарным евроремонтом в курятник: владелец в шоке

Житель Шанхая попал в невероятную ситуацию. Он два года назад сдал в аренду свою новую квартиру с шикарным ремонтом арендаторам. И все было хорошо, он вовремя получал арендную плату, жалоб не было.

Но недавно соседи известили владельца квартиры, что там творится что-то непонятно - они слышат странные звуки и от квартиры идет неприятный запах.

Мужчина начал беспокоиться и поехал проверять свое имущество. И был просто шокирован, потому что в его шикарной квартире было полно кур, которые ходят по полу и летают.

"Там ужасно воняет. И пол, и стены сильно разрушены. Она требует капитального ремонта и все полностью нужно покупать новое, иначе там никто не сможет жить", - говорит владелец жилья.

Как квартира выглядела после ремонта (скриншот)

Конечно, арендная плата, которую мужчина получал за последние два года, будет недостаточной для покрытия стоимости ремонта и покупки новой мебели.

Одна из соседок рассказала, что она и другие соседи уже пожаловались в администрацию на вонь, исходящую из квартиры. Но арендатор просто закрыл окна и больше ничего делать не стал.

Как квартира выглядит теперь (скриншот)

"Мне было очень грустно, что дом, в который я вложил столько денег, сил и энергии, чтобы его сделать красивым, был разрушен таким образом. И это был первый случай, когда я его сдал", - говорит владелец.

По закону владелец квартиры имеет право подать на арендатора в суд и требовать возмещения значительного ущерба, причиненного его имуществу. Но нет никаких гарантий, что он добьется компенсации.