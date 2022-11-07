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Оренда квартир та будинків в Україні: скільки коштує доба проживання

Скільки зараз коштує оренда житла в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Оренда квартир та будинків в Україні є довгострокова та подобова. На короткий термін житло орендують під час коротких поїздок, відряджень, відпочинку або при проїзді транзитом.

Скільки зараз коштує оренда житла подобово – читайте у матеріалі нижче.

За даними аналітиків OLX, найбільше будинків на подобову оренду пропонують в Івано-Франківській області. Багато такого житла у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій області.

Невеликий будинок у Трускавці коштуватиме 440 гривень на добу на сім'ю. На курортах у західних областях ціни набагато вищі – близько 1500 гривень на добу. Найдорожчі будинки зараз у районі Буковеля – від 3000 гривень на добу.

Найдешевша оренда будинку в Славську, Мигове, Шаяні.

Квартири зараз здають у найм у середньому від 500 гривень на добу. Ціна може коливатись залежно від регіону +/-150 гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року вартість оренди у всіх регіонах зросла в середньому на 100 гривень на добу. Подешевшала добова оренда у Східниці та Кам'янці-Подільському.

Найбільше пропозицій зараз у Львівській та Хмельницькій областях. Є вільне житло на ринку у Полтавській та Закарпатській областях. А ось квартир на Івано-Франківщині зовсім мало.

До речі, раніше ми писали про те, де зараз найдешевші та найдорожчі "однушки" в Україні.

А ще розповідали про те, які зараз ціни на оренду житла у різних районах Києва.

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