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Аренда квартир и домов в Украине: сколько стоят сутки проживания

Сколько сейчас стоит посуточная аренда жилья в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Аренда квартир и домов в Украине есть долгосрочная и посуточная. На короткий срок жилье арендуют во время коротких поездок, командировок, отдыха или при проезде транзитом.

Сколько сейчас стоит аренда жилья посуточно - читайте в материале ниже.

По данным аналитиков OLX, больше всего домов на посуточную аренду предлагают в Ивано-Франковской области. Много такого жилья в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой области.

Небольшой дом в Трускавце обойдется в 440 гривен в сутки на семью. На курортах в западных областях цены намного выше - около 1500 гривен в сутки. Самые дорогие дома сейчас в районе Буковеля - от 3000 гривен в сутки.

Дешевле посуточная аренда дома в Славске, Мигово, Шаяне.

Квартиры сейчас сдают в аренду в среднем от 500 гривен в сутки. Цена может колебаться в зависимости от региона +/-150 гривен.

По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, стоимость аренды во всех регионах выросла в среднем на 100 гривен в сутки. Подешевела суточная аренда в Схиднице и Камянец-Подольском.

Больше всего предложений сейчас во Львовской и Хмельницкой областях. Есть свободное жилье на рынке в Полтавской и Закарпатской областях. А вот квартир в Ивано-Франковской области совсем мало.

Кстати, ранее мы писали о том, где сейчас самые дешевые и самые дорогие "однушки" в Украине.

А еще рассказывали о том, какие сейчас цены на аренду жилья в разных районах Киева.

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