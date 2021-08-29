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Ореховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздником

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Воскресенье 29 августа 2021 06:30
Ореховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздником Фото: Ореховый Спас (pixabay.com)
Автор: Styler

Сегодня, 29 августа, отмечается Ореховый Спас, который также называют Хлебным и Третьим Спасом. Праздник установили в честь переноса в 944 году из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Самые лучшие поздравления с праздником в открытках и СМС вы можете посмотреть в нашем материале ниже.

Поздравления в СМС

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

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С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

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Встречайте осень Третьим Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный хлеб. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!

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Хлебный спас - светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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Поздравления в открытках

Ореховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздникомОреховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздникомОреховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздникомОреховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздникомОреховый Спас: лучшие поздравления в открытках и СМС с праздником

Напомним, мы писали о том, что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду.

Ранее появился календарь церковных праздников и постов в сентябре.

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Ореховый Спас 29 августа: что нужно обязательно сделать сегодня, важные традиции
Ореховый Спас 29 августа: что нужно обязательно сделать сегодня, важные традиции