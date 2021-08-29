Горіховий Спас: кращі привітання в листівках і СМС зі святом
Сьогодні, 29 серпня, відзначається Горіховий Спас, який також називають Хлібним і Третім Спасом. Свято встановили на честь перенесення в 944 році з Едеси в Константинополь Нерукотворного образу Ісуса Христа.
Найкращі привітання зі святом в листівках і СМС ви можете подивитися в нашому матеріалі нижче.
Поздоровлення в СМС
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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як Білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.
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З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!
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У день горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
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Зустрічайте осінь третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним урожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий, смачний хліб. Щедрих запасів на зиму, відмінного хліба на майбутній рік!
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Хлібний спас - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі гарного врожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
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Поздоровлення в листівках
Нагадаємо, ми писали про те, що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду.
Раніше з'явився календар церковних свят і постів у вересні.