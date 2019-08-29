Ореховый Спас: что категорически нельзя делать, традиции и приметы

Утром 29 августа наши предки ходили в лес собирать орехи, отсюда пошло название праздника - Ореховый Спас
Ореховый, или Хлебный Спас - это третий и последний Спас в череде церковных Спасов, который следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа). Православный праздник традиционно отмечают 29 августа. О традициях, запретах и гаданиях в этот день - в материале Styler.
Праздник приурочен к перенесению из города Эдессы в Константинополь одной из самых значимых святынь христианства - Нерукотворного образа Иисуса Христа, который владеет исцеляющей силой.
Легенда гласит, что сирийский царь Авгар Ухамо, болевший проказой, попросил придворного художника Ананния написать портрет Иисуса. Но от Христа исходило сильное сияние, и портрет никак не получался. Тогда Иисус поднес к лицу полотняное урбус-полотенце, на котором и отпечатался его лик.
Святыня помогла царю исцелиться от проказы, после чего она была вывешена на городских вратах Эдессы.
Ореховый Спас 2019 (фото: fountravel.ru)
Ореховый Спас также называют Спасом на полотне. 29 августа былро принято отправлятся в лес за орехами. Причем, первой должна была начинать самая старшая женщина в селе. По возвращению орехи высыпали на полотно, вокруг которого стелили скатерти с яствами.
В этот день принято святить в храме орехи. Кроме того освящали лен, прядево, полотно, которые потом использовали для лечения или гадания.
Также из нового урожая пекли хлеб и освещали его в храме (отсюда и второе название - Хлебный Спас). Было принято ходить на ярмарки, проводить различные гадания.
Ореховый Спас 2019 (фото: fountravel.ru)
По традиции 29 августа молодые девушки гадали на орехах - плод срывали с дерева и судили по нему о будущем:
Причем орех нужно было обязательно сорвать левой рукой и положить в кошелек - это к деньгам.
Ореховый Спас 2019 (фото: pixabay.com)
В этот день можно было предугадать, какая будет зима:
А хороший урожай орехов, согласно народным приметам, говорил о снежной и морозной зиме.
В этот день строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно может вернуться втройне. Также нельзя отказывать бедным, нуждающимся в еде, ходить в лес без оберега. Кроме того, нельзя отказываться от работы, которую предлагают.
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