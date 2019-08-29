Ореховый Спас: что категорически нельзя делать, традиции и приметы

Ореховый Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Утром 29 августа наши предки ходили в лес собирать орехи, отсюда пошло название праздника - Ореховый Спас

Ореховый, или Хлебный Спас - это третий и последний Спас в череде церковных Спасов, который следует за Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа). Православный праздник традиционно отмечают 29 августа. О традициях, запретах и гаданиях в этот день - в материале Styler.

Праздник приурочен к перенесению из города Эдессы в Константинополь одной из самых значимых святынь христианства - Нерукотворного образа Иисуса Христа, который владеет исцеляющей силой.

История праздника

Легенда гласит, что сирийский царь Авгар Ухамо, болевший проказой, попросил придворного художника Ананния написать портрет Иисуса. Но от Христа исходило сильное сияние, и портрет никак не получался. Тогда Иисус поднес к лицу полотняное урбус-полотенце, на котором и отпечатался его лик.

Святыня помогла царю исцелиться от проказы, после чего она была вывешена на городских вратах Эдессы.

Ореховый Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Традиции Орехового Спаса

Ореховый Спас также называют Спасом на полотне. 29 августа былро принято отправлятся в лес за орехами. Причем, первой должна была начинать самая старшая женщина в селе. По возвращению орехи высыпали на полотно, вокруг которого стелили скатерти с яствами.

В этот день принято святить в храме орехи. Кроме того освящали лен, прядево, полотно, которые потом использовали для лечения или гадания.

Также из нового урожая пекли хлеб и освещали его в храме (отсюда и второе название - Хлебный Спас). Было принято ходить на ярмарки, проводить различные гадания.

Ореховый Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Гадание на Ореховый Спас

По традиции 29 августа молодые девушки гадали на орехах - плод срывали с дерева и судили по нему о будущем:

спелый орех - к любви,

недозревший - жди важную новость,

горький - проблемы в отношениях,

а два сросшиеся ореха означали везение.

Причем орех нужно было обязательно сорвать левой рукой и положить в кошелек - это к деньгам.

Ореховый Спас 2019 (фото: pixabay.com)

Народные приметы Орехового Спаса

В этот день можно было предугадать, какая будет зима:

журавли полетели на юг - холода придут уже скоро,

жаркий день означал, что вторая половина сентября выдастся холодной и дождливой,

хорошая же погода 29 августа предвещала короткую зиму.

А хороший урожай орехов, согласно народным приметам, говорил о снежной и морозной зиме.

Что категорически нельзя делать в этот день

В этот день строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно может вернуться втройне. Также нельзя отказывать бедным, нуждающимся в еде, ходить в лес без оберега. Кроме того, нельзя отказываться от работы, которую предлагают.

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