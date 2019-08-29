Горіховий Спас: що категорично не можна робити, традиції і прикмети

Горіховий Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Вранці 29 серпня наші пращури ходили в ліс збирати горіхи, звідси пішла назва свята - Горіховий Спас

Горіховий, або Хлібний Спас - це третій і останній Спас у низці церковних Спасів, який слідує за Медовим (14 серпня) і Яблучним (19 серпня). Православне свято традиційно відзначають 29 серпня. Про традиції, заборони та ворожіння у цей день - в матеріалі Styler.

Свято приурочене до перенесення з міста Едесси до Константинополя однієї з найвизначніших святинь християнства - Нерукотворного образу Ісуса Христа, який володіє цілющою силою.

Історія свята

Легенда свідчить, що сирійський цар Авгар Ухамо, який хворів на проказу, попросив придворного художника Ананнія написати портрет Ісуса. Але від Христа виходило сильне сяйво, і портрет ніяк не виходив. Тоді Ісус підніс до обличчя полотняний урбус-рушник, на якому відбився його лик.

Святиня допомогла цареві зцілитися від прокази, після чого вона була вивішена на міських воротах Едесси.

Горіховий Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Традиції Горіхового Спаса

Горіховий Спас також називають Спасом на полотні. 29 серпня былро прийнято відправлятися в ліс за горіхами. Причому, першою повинна була починати найстарша жінка в селі. Після повернення горіхи висипали на полотно, навколо якого стелили скатертини з наїдками.

У цей день прийнято святити в храмі горіхи. Крім того освячували льон, прядиво, полотно, які потім використовували для лікування або ворожіння.

Також з нового врожаю пекли хліб і освячували його в храмі (звідси і друга назва - Хлібний Спас). Було прийнято ходити на ярмарки, проводити різні ворожіння.

Горіховий Спас 2019 (фото: fountravel.ru)

Ворожіння на Горіховий Спас

За традицією 29 серпня молоді дівчата ворожили на горіхах - плід зривали з дерева і по ньому судили про майбутнє:

стиглий горіх - до кохання,

недозрілий - чекай на важливу новину,

гіркий - проблеми у стосунках,

а два зрощені горіха означали везіння.

Причому горіх потрібно було обов'язково зірвати лівою рукою і покласти в гаманець - це до грошей.

Горіховий Спас 2019 (фото: pixabay.com)

Народні прикмети Горіхового Спаса

У цей день можна було передбачити, якою буде зима:

журавлі полетіли на південь - холоди прийдуть вже скоро,

спекотний день означав, що друга половина вересня видасться холодною та дощовою,

хороша ж погода 29 серпня віщувала коротку зиму.

А хороший урожай горіхів, згідно з народними прикметами, говорив про сніжну і морозну зиму.

Що категорично не можна робити в цей день

В цей день суворо заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше воно може повернутися сторицею. Також не можна відмовляти бідним, що потребують їжі, ходити в ліс без оберега. Крім того, не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують.

Раніше ми писали про традиції, заборони та народні прикмети великого православного свята - Успіння Пресвятої Богородиці.