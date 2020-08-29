Ореховый Спас 29 августа: важные традиции праздника, что строго запрещено делать

Ореховый Спас украинцы отпразднуют 29 августа. Этот день символизирует окончание сбора урожая и поэтому сегодня не принято лениться, ведь главная задача - сделать запасы на долгую зиму. На этот праздник существуют важные приметы, запреты и традиции о которых мы расскажем в нашем материале.

Этот праздник по библейскому преданию связан с прообразом первой иконы, на которой был изображен лик Иисуса Христа. В православной церкви 29 августа отмечается Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Также этот день называется Нерукотворный Спас, Спас на Холсте.

В Библии описывается чудо исцеления царя Авгаря в Эдессе, который страдал от язв на теле. А полотно, которым вытер лицо Спаситель, исцелило правителя. Принято считать, что именно лик Иисуса Христа на полотне стал первой иконой.

Главные традиции Орехового Спаса

29 августа в народе называют Ореховым, Хлебным или Холодным. Праздник связывали с наступлением холодной поры, поэтому нужно было спешить сделать заготовки на зиму.

В этот день заканчивали сбор урожая - орехов, зерновых. В церковь на освящение несли орехи, яблоки, мед, хлеб. После службы принято было раздавать выпечку нуждающимся.

Про этот день говорили: "Третий Спас хлеба припас". Сегодня принято печь караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы.

Раньше на третий Спас устраивали ярмарки, где продавали домотканые полотна. Считалось, что торговля в этот день должна была быть особенно благоприятной.

По первому съеденному ореху можно было предсказать свою судьбу. Если орех был сладким - это к большой любви, горький - жди от любимого измены, недозрелый орех предвещает важное известие, а если попадется гнилой - к беде.

Народные приметы на 29 августа

Если в этот день начнется жара, вторая половина сентября будет холодной и дождливой.

Хорошая погода предвещает, что запасов хватит на всю зиму, ведь зима будет короткой.

Если уродили орехи - в следующем году будет хороший урожай.

Начался дождь с грозой - осень будет теплой.

Чтобы отвести от себя порчу, надо было съесть первый орех самому, а второй отдать первому попавшемуся человеку.

Что строго запрещено делать на Ореховый (Хлебный Спас)

После освящения в храме орехов, хлеба, лена, полотна, зерна нужно было угощать дарами всех нуждающихся. Отказать в милостыни считается большим грехом.

Праздновали третий Спас нельзя так бурно, как Медовый или Яблочный. Сегодня нет ограничений по работе, а вот лениться напротив было запрещено.

День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.

Нельзя 29 августа ссориться, желать кому-либо зла. Иначе загаданное может вернуться бумерангом.

Ранее мы писали, про самые главные запреты Орехового Спаса.

Также сообщалось, что обязательно нужно освятить в храме на Ореховый Спас 2020.