Горіховий Спас 29 серпня: важливі традиції свята, що суворо заборонено робити

Горіховий Спас українці відсвяткують 29 серпня. Цей день символізує закінчення збору врожаю і тому сьогодні не заведено лінуватися, адже головне завдання - зробити запаси на довгу зиму. На це свято існують важливі прикмети, заборони і традиції, про які ми розповімо в нашому матеріалі.

Це свято за біблійними переказами пов'язане з прообразом першої ікони, на якій було зображено лик Ісуса Христа. У православній церкві 29 серпня відзначається Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. Також цей день називається Нерукотворний Спас, Спас на Полотні.

У Біблії описується чудо зцілення царя Авгаря в Едессі, який страждав від виразок на тілі. А полотно, яким витер обличчя Спаситель, зцілило правителя. Заведено вважати, що саме лик Ісуса Христа на полотні став першою іконою.

Головні традиції Горіхового Спаса

29 серпня в народі називають Горіховим, Хлібним або Холодним. Свято пов'язували з настанням холодної пори, тому треба було поспішати зробити заготовки на зиму.

У цей день закінчували збір врожаю - горіхів, зернових. До церкви на освячення несли горіхи, яблука, мед, хліб. Після служби було заведено роздавати випічку нужденним.

Про цей день говорили: "Третій Спас хліба припас". Сьогодні заведено пекти короваї з нового врожаю зерна. Крім того, було прийнято чистити джерела і колодязі.

Раніше на третій Спас влаштовували ярмарки, де продавали домоткані полотна. Вважалося, що торгівля в цей день повинна була бути особливо сприятливою.

По першому з'їденому горіху можна було передбачити свою долю. Якщо горіх був солодким - це до великого кохання, гіркий - чекай зради від коханого, недозрілий горіх віщує важливу звістку, а якщо попадеться гнилий - до біди.

Народні прикмети на 29 серпня

Якщо в цей день почнеться спека, друга половина вересня буде холодною і дощовою.

Хороша погода віщує, що запасів вистачить на всю зиму, адже зима буде короткою.

Якщо вродили горіхи - у наступному році буде хороший врожай.

Почався дощ з грозою - осінь буде теплою.

Щоб відвести від себе порчу, треба було з'їсти перший горіх самому, а другий віддати першій ліпшій людині.

Що суворо заборонено робити на Горіховий (Хлібний Спас)

Після освячення в храмі горіхів, хліба, льону, полотна, зерна потрібно було пригощати дарами всіх нужденних. Відмовити в милостині вважається великим гріхом.

Святкували третій Спас не так бурхливо, як Медовий або Яблучний. Сьогодні немає обмежень по роботі, а ось лінуватися навпаки було заборонено.

День прийнято було закінчити миттям в лазні з віниками з горішника.

Не можна 29 серпня сваритися, бажати комусь зла. Інакше загадане може повернутися бумерангом.

Раніше ми писали, про найголовніші заборони Горіхового Спаса.

Також повідомлялося, що обов'язково потрібно освятити в храмі на Горіховий Спас 2020.