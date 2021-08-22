Ореховый Спас 2021: когда отметим особенный праздник, и что нужно обязательно сделать

Главные традиции Орехового Спаса

Это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.

Кроме того 29 августа отмечается попразднество Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также Перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

В Библии описывается чудо исцеления царя Авгаря в Эдессе, который страдал от язв на теле. Полотно, которым вытер лицо Спаситель, исцелило правителя. Принято считать, что именно лик Иисуса Христа на полотне стал первой иконой.

Раньше люди верили, что в один год не может быть хорошего урожая и зерновых и орехов. Если этот год богат орехами, то следующий будет хлебным, и наоборот.

День принято было закончить мытьем в бане с вениками из орешника.

Что нужно освятить в храме

Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.

Гадание на орехах

Как и на яблоках в Яблочный Спас, в праздник можно гадать на орехах. По первому съеденному ореху можно было предсказать свою судьбу.

Если орех был вкусный и сладковатый - это к большой любви, горький - жди от любимого измены. Недозрелый орех сулит важное известие, а если попался гнилой - берегись - будет беда.

Важные приметы на 29 августа

Жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября.

Хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму.

Вдруг начался дождь, гремит гроза - к теплой осени.

Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.

Что строго запрещено делать на Хлебный Спас