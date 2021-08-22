Горіховий Спас 2021: коли відзначимо особливе свято, і що потрібно обов'язково зробити

Головні традиції Горіхового Спаса

Це останній серпневий Спас, який відзначається після Медового і Яблучного. Цей день вважається святом врожаю, адже до цього часу зазвичай закінчували збори зерна нового врожаю, а також збирали горіхи.

Крім того 29 серпня відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

У Біблії описується чудо зцілення царя Авгаря в Едессі, який страждав від виразок на тілі. Полотно, яким витер обличчя Спаситель, зцілило правителя. Прийнято вважати, що саме лик Ісуса Христа на полотні став першою іконою.

Раніше люди вірили, що в один рік не може бути хорошого врожаю і зернових і горіхів. Якщо цей рік багатий горіхами, то наступний буде хлібним, і навпаки.

День прийнято було закінчити миттям в лазні з віниками з ліщини.

Що потрібно освятити в храмі

З борошна нового помелу пекли хліб, який освячували в церкві. Потім його дбайливо ділили між усіма членами сім'ї, а також роздавали нужденним, щоб в будинку був достаток і здоров'я.

До церкви на освячення несли крім свіжоспечених короваїв, зерно, горіхи, горіхові гілки, яблука, мед.

Ворожіння на горіхах

Як і на яблуках в Яблучний Спас, у свято можна ворожити на горіхах. За першим з'їденим горіхом можна було передбачити свою долю.

Якщо горіх був смачний і солодкуватий - це до великої любові, гіркий - чекай від коханого зради. Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку, а якщо попався гнилий - бережися - буде біда.

Важливі прикмети на 29 серпня

Спека в цей день обіцяє холодну і дощову другу половину вересня.

Гарна ясна і помірна погода знаменує коротку зиму.

Раптом почався дощ, гримить гроза - до теплої осені.

З'їжте перший горіх самі, а другий віддайте першому зустрічному, щоб відвести від себе порчу.

Що строго заборонено робити на Хлібний Спас