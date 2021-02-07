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На орбите Земли обнаружили гигантский астероид: ученые оценили угрозу планете

Новина українською → Воскресенье 07 февраля 2021 14:21
На орбите Земли обнаружили гигантский астероид: ученые оценили угрозу планете Астероид 2020 XL5 может оказаться "троянским" (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

На орбите Земли обнаружили крупный астероид 2020 XL5. Размеры космического тела равны около 300 метров в длину. Астрономы подозревают, что, если их гипотеза подтвердится, 2020 XL5 станет вторым троянским астероидом на нашей орбите.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Alert.

Троянские астероиды – это космические камни, которые разделяют орбитальный путь более крупных планетных тел в Солнечной системе, зависая в гравитационно стабильных областях, известных как точки Лагранжа.

Это карманы, где гравитационное притяжение планеты и солнца идеально уравновешивается центростремительной силой любого маленького тела в этой области, чтобы в основном удерживать его на месте. Каждая система из двух тел имеет пять точек Лагранжа.

Как известно, для планет, которые они могут сопровождать, они не несут никакой опасности. У Юпитера есть большое количество троянских астероидов – более 3 тысяч, у Нептуна их 28, а у Марса – 9.

Подтвержденный троянский астероид нашей планеты, названный 2010 TK7, представляет собой крупное сочетание различных пород длиной около 300 метров в ширину. Новый объект, названный 2020 XL5, который впервые наблюдался в ноябре и декабре прошлого года, кажется похожим по своим показателям и движению.

Ранее мы писали, что украинско-американская компания на космическом "светлячке" доставит для NASA грузы на Луну.

Также мы сообщали, что астрономы показали фото Марса, сделанные с крайне близкого расстояния.

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