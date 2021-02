Украинско-американская компания на космическом "светлячке" доставит для NASA грузы на Луну

Иллюстрация аппарата Blue Ghost на поверхности Луны (фото: Firefly Aerospace / nasa.gov)

Американское космическое агентство NASA и украинско-американская компания Firefly Aerospace заключили контракт на доставку грузов на Луну в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services.

Сумма контракта составляет 93,3 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Отмечается, что это будет первая поставка, которой займется компания Firefly Aerospace. Она должна доставить груз на Луну с использованием посадочного модуля Blue Ghost (названный в честь редкого вида светлячков), который компания спроектировала и разработала на своем предприятии в Cedar Park (Техас, США).

"Полезные грузы, которые мы отправляем в рамках этой службы доставки, охватывают множество областей, от исследования лунного грунта и тестирования технологии сбора образцов до предоставления нам информации о тепловых свойствах и магнитном поле Луны", - рассказал менеджер инициатива CLPS в Космическом центре Джонсона НАСА в Хьюстоне Крис Калберт,

Место приземления Blue Ghost компании Firefly Aerospace представляет собой огромный бассейн на поверхности спутника, где приборы будут собирать данные, чтобы получить представление о реголите Луны - рыхлой, раздробленной породе и почве - свойствах, геофизических характеристиках и взаимодействии солнечного ветра и магнитного поля Земли.

Общая масса научных грузов составит 94 кг. Она включает в себя материалы для научных экспериментов и демонстраторы технологий, такие как: Regolith Adherence Characterization (RAC), Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR), Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (RadPC), Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER), Lunar PlanetVac (LPV), Stereo CAmeras for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS 1.1), Electrodynamic Dust Shield (EDS) и Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE).

Как пишет Naked Science, в июле 2019 года компания Firefly Aerospace объявила о партнерстве с концерном Israel Aerospace Industries (IAI) по лицензированию посадочного модуля, построенного для миссии Beresheet. При этом Blue Ghost имеет существенные отличия от израильского аппарата.

Firefly Aerospace - частная аэрокосмическая компания, созданная в США в 2014 году. В апреле 2017 года она заявила о банкротстве, после чего была выкуплена украинским предпринимателем Максимом Поляковым.

Ранее сообщалось, что проект украинцев победил в крупнейшем конкурсе NASA - их изобретение призвано облегчить колонизацию Солнечной системы.

Напомним также, что Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса.